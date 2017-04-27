«Музыкальный Якутск» с Николаем Поповым

Очередной выбранный гость Владимира ИНДИГИРСКОГО в телепередаче «Музыкальный Якутск» — артист, оперный певец Николай ПОПОВ, который умеет найти и выразить сценический образ, сообразуясь с природой своего голоса и строго выдерживать найденную трактовку на протяжении всего спектакля.

О творческой работе, о досуге, о семье народного артиста Якутии Николая ПОПОВА, – вы узнаете, включив свой телевизор 27 апреля в 17. 40 в авторской передаче известного композитора, хорового дирижера, музыкального деятеля Якутии.

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