«Музыкальный Якутск» о «Якутяночке» сегодня

«Когда я пишу свои песни, главное для меня состоит не в том, чтобы сочинить музыку, а в том, чтобы удов­летворить сокровеннейшим намерениям поэта» — признавался, о своих песнях Норвежский композитор, Эдвард ГРИГ.

В очередном выпуске своей телепередачи Владимир ИНДИГИРСКИЙ размышляет о популярной песне Аркадия АЛЕКСЕЕВА «Якутяночка моя», где слова Эдварда Грига абсолютно совпали с рождением замечательного якутского песенного шедевра.

Смотрите «Музыкальный Якутск» и наслаждайтесь «Якутяночкой», которая прозвучит в исполнении в интерпретации самых разных певцов.

Передача выйдет в эфир: сегодня, 16 апреля в 23. 05 Напоминаем, что «Музыкальный Якутск» только на канале «Звезда». НЕ ПРОПУСТИТЕ!