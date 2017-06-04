«Музыкальный Якутск» о «Поющей Туймааде–2017»

Владимир Индигирский приглашает телезрителей окунуться в атмосферу праздничного концерта победителей ХVIII–летнего конкурса «Поющая Туймаада–2017» в авторской телепередаче «Музыкальный Якутск». В заключительной части программы вас ждёт выступление: Анс «Элегия» ДШИ№1 Якутска, Анс. ветеранского клуба «Камелёк», Анс. «Аяралдын» (Жиганск), Анс. «Semprevoice» ДШИ №2 Якутска, Казачий хор, Анс. «Гармония» ДШИ с. Хатассы, Анс. «Радуга» Кангалассы, Старший детский хор ДШИ№1 Якутска, Студенческий хор «Камертон» ЯПК им. Гоголева, Анс. «Нежность» г. Алдан, Хор вокального отделения ЯМК «Filomela». Передача выйдет в эфир сегодня, в воскресенье, 4 июня в 23. 05 минут. Повторяем, что телепрограмма «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите! comments powered by HyperComments Источник: ТО «Сулус-Медиа».

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