Музыкальный спектакль «Сурэх тэбэрин тухары» едет в Намцы и Покровск

Дорогие жители и гости с.Намцы и г. Покровск! Приглашаем Вас посетить музыкальный спектакль Государственного театра эстрады «Сурэх тэбэрин тухары», посвященный 100-летнему юбилею Софрона Данилова и 95-летию Семена Данилова. В спектакле участвуют: Павел Семенов, Далаана, Василий Еремеев, Александр Бурнашев, Ника, Алена Яковлева, Айгылаан, Варя Аманатова, Санита Ай, Байтыкаан Батаакап, Сахая, Эрхаан и др. Окунитесь в мир творчества братьев Даниловых, ощутите настроение советского времени, послушайте песни и посмотрите замечательный спектакль по мотивам любимого романа «Сурэх тэбэрин тухары». 13 марта начало в 19:00 час. – с. Намцы кинотеатр «Сардана». 14 марта начало в 19:00 час. – г.Покровск comments powered by HyperComments Источник: Театр Эстрады.

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