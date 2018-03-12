Музыкальный спектакль «Сурэх тэбэрин тухары» едет в Намцы и Покровск

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Дорогие жители и гости с.Намцы и г. Покровск! Приглашаем Вас посетить музыкальный спектакль Государственного театра эстрады «Сурэх тэбэрин тухары», посвященный 100-летнему юбилею Софрона Данилова и 95-летию Семена Данилова.
В спектакле участвуют:
Павел Семенов, Далаана, Василий Еремеев, Александр Бурнашев, Ника, Алена Яковлева, Айгылаан, Варя Аманатова, Санита Ай, Байтыкаан Батаакап, Сахая, Эрхаан и др.
Окунитесь в мир творчества братьев Даниловых, ощутите настроение советского времени, послушайте песни и посмотрите замечательный спектакль по мотивам любимого романа «Сурэх тэбэрин тухары».
13 марта начало в 19:00 час. – с. Намцы кинотеатр «Сардана».
14 марта начало в 19:00 час. – г.Покровск
Источник: Театр Эстрады.