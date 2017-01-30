Музыкальное сообщество Якутии приветствовало книгу о Февронии Баишевой

29 января в «Музыкальной гостиной» Филармонии Якутии состоялась презентация книги Татьяны ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ «Первый профессиональный якутский хормейстер». Книга о жизни и творчестве первой женщины-дирижера Февронии БАИШЕВОЙ адресована любителям музыки, интересующимся историей якутского музыкального искусства. На торжественном мероприятии присутствовала сама Февронья Алексеевна, которая в 2015 году отметила 90-летний юбилей!



Вёл «Музыкальную гостиную» — заслуженный работник культуры РС(Я), член правления журналистов РС(Я) В. П. ИНДИГИРСКИЙ.



С приветственным словом выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Валерьевич ЛЕВОЧКИН:

«Хочу поздравить всех с презентацией книги, которая имеет большое значение для всех деятелей культуры. Эта литература очень важна для того, чтобы развивалась наша культурная жизнь и сложившуюся историю можно было передавать следующим поколениям».

Автор книги, кандидат искусствоведения Татьяна Павлова-Борисова рассказала о создании книги, о необходимости сохранения памяти о культурных событиях прошлых лет, о Февронии Баишевой, которая является кладезем музыкальной истории.



Генеральный директор Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко Туйаара ПЕСТРЯКОВА выразила надежду на дальнейшее сотрудничество:

«Мне выпала сегодня большая честь поздравить вас, уважаемые Феврония Алексеевна и Татьяна Владимировна, от имени Филармонии Якутии с таким событием в вашей жизни и в культурной жизни нашей республики: выходом книги.

Вы знаете, что накануне нового года, 30 декабря, вышло распоряжение главы Республики о создании симфонического хора в составе Филармонии Якутии. Это исполнение вашего пожелания, которое вы высказали также в этом зале, поскольку во всей инфраструктуре профессионального музыкального искусства действительно была потребность в создании данного симфонического хора.

Мы надеемся, что на самом первом концерте хора, вы выступите с напутственным словом и это будет также большой праздник для всех зрителей нашей республики. Поэтому у нас с вами еще много совместной работы. Я хочу пожелать вам здоровья, бодрости, оптимизма для того чтобы реализовать и увидеть нашу совместную мечту!

Я поздравляю Татьяну Владимировну и хочу поблагодарить за этот подвижнический труд. Я надеюсь, что такая работа продолжится и в будущем, и мы будем совместно работать над становлением симфонического хора Филармонии Якутии».

Со словами приветствия выступила преподаватель ЯМК(У), руководитель хора работников здравоохранения, детского хора «Эдельвейс» и хора вокального отделения ЯМК(У) им. М.Н. Жиркова Людмила Анатольевна ШУМИЛОВА:

«Только человек с железным стержнем, коим является Феврония Алексеевна, может быть родоначальником хорового искусства. Потому что начинать всегда сложно, первым всегда трудно и только такой человек как Феврония Алексеевна, которой присущи железная воля и несгибаемый характер могла с этим справиться».



Февронье Алексеевне и Татьяне Владимировне было сказано много теплых слов восхищения и уважения от помощника заместителя Председателя Государственного собрания Ил Тумэн С.В. ГОГОЛЕВОЙ, ведущего библиотекаря обслуживания краеведческой литературы Национальной библиотеки РС(Я) Л.И. КЫЧКИНОЙ, ответственного секретаря Якутского хорового общества Л.Е. АРХИПОВОЙ.



В историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) был представлен стенд с публикациями, очерками о хоровом обществе. Новая книга о Ф.А. Баишевой, запечатлевшая становление якутского хорового общества пополнит фонд якутских изданий.

Встречу украсил Народный хор «Дома Арчы», художественный руководитель – Р.И. ВИНОКУРОВА и солистка ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона Матрена СЕМЕНОВА.

Текст: Екатерина Платонова

Фото: Константин Седалищев