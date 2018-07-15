Музыкально-культурная общественность Якутии прощается с Людмилой Бережновой-Ильяховой

Прощай навеки, Людмила Семёновна!

Музыкально-культурная общественность Якутии, Индигирский край, Абыйское землячество г. Якутска сегодня отмечает сороковой день со дня смерти своей любимой певицы, Почётного гражданина п. Белая Гора Абыйского улуса, истинной работницы культурного фронта, внесшей неоценимый вклад в дело развития культуры и искусства родного края и республики – Людмилы Семёновны БЕРЕЖНОВОЙ – ИЛЬЯХОВОЙ.

Людмила Семёновна умерла после продолжительной и мучительной болезни, в 70-летнем возрасте, так и не исполнив свою лебединую песню. А песен в её репертуаре было свыше пятисот.



Студентка 1969 г

Родилась Людмила Семёновна Бережнова – Ильяхова 23 марта 1948 года в п. Дружина, Абыйского района ЯАССР.

Людмилу все жители п. Белая Гора Абыйского улуса называли Мила. Она действительно была всем мила, приветлива и отличалась особыми качествами: теплотой и порядочностью. Вся её сознательная жизнь до приезда в Якутск была связана с культурно- массовой работой родного посёлка: организовывала праздники, вечера. Кто хоть раз услышал в её исполнении песню, тот сразу чувствовал её чистейший, как родник, голос, мягкую задушевность, которая входила в сознание и в сердце человека.

После переезда в Якутск, где она нередко пела песни мелодистов, авторы, услышав свои произведения в её исполнении, за кулисами говорили мне:

«Эта певица умеет открывать в песне, особенно лирической, такие стороны, о которых мы, сами авторы, прежде не подозревали».

Как она это делала? Рецепта нет – есть индивидуальность замечательной певицы Людмилы Бережновой, главное достоинство которой заключалось в богатстве интонационных оттенков и актёрской игры, далеко выходящих за пределы нотной страницы. Великолепно владея своим лирическим сопрано и сценическим обаянием, Людмила оживляла мелодию, усиливала роль стихотворного текста в песне и тем самым повышала эмоциональное восприятие её слушателями. Могу смело утверждать, что есть немало песен, которые живы в памяти народа, поются и в наше время, только потому, что к ним приложила своё мастерство, свою душу Людмила Бережнова.

А сейчас, я предлагаю вам интервью из своей авторской радиопрограммы «Музыкальный салон» от 7 июля 2007 года.

В. И. …Дорогие наши радиослушатели! В каждом своём выступлении наша сегодняшняя гостья передачи Людмила Бережнова – Ильяхова умеет изменить привычные представления давно перепетой песни и, более того, убедить людей в том, как должна исполняться та или иная песня.

— Расскажите немного о себе. Когда вы начали петь?

Л. Б.: — Я родилась на берегу Индигирки, в посёлке Дружина Абыйского района. Отца звали Семён Петрович БЕРЕЖНОВ, который работал экономистом-плановиком. Был человеком честным, трудолюбивым, преданным партии. Мама – Анна Тимофеевна КОЛМОГОРОВА, проработала главным бухгалтером на почте районного узла связи. Семья у нас была большая, дружная. Я родилась четвёртым ребёнком. В свободное время мама и отец любили петь песни. У отца был очень красивый баритон, у мамы – меццо-сопрано. Это увлечение родителей, видимо, сыграло определённую роль в формировании нашего характера и любви к песенному искусству. Так получилось, что из нашей семьи с музыкой связала свою судьбу моя младшая сестра Аграфена Семёновна (однокурсница автора статьи).

…Я начала петь и выступать на сцене с 12 лет. Моей первой учительницей является Татьяна Григорьевна БОРИСОВА, сейчас она живёт в Покровске с супругом Николаем Никифоровичем. Я была у них на золотой свадьбе. Хочу сказать доброе слово в адрес также любимой всеми учительницы пения Прасковьи Семёновны ЕФИМОВОЙ. Дай Бог ей большого здоровья!

Мы, дети тундры, плохо знали русский язык, старались выучить наизусть тексты песен из кинофильмов того времени, подражали певицам ЗЫКИНОЙ, ПЬЕХЕ, изготавливали любительские песенники. Это детское увлечение потом сыграло определённую роль в овладении русского языка.

В.И.: — Я знаю, что Вы некоторое время ездили на гастроли с Турсунай Оразбаевой. Расскажите нам о ней.

Л. Б.: — В июне 1988 года творческая группа, возглавляемая народным писателем Дмитрием Кононовичем СИВЦЕВЫМ – Суорун Оммолоном, выехала в Горный улус. В группу вошли Степан ДАДАСКИНОВ, Турсунай ОРАЗБАЕВА и я. На концерте Турсунай исполняла собственные и казахские песни на домре. Я помогла выучить ей несколько якутских песен. Мы были как две дочери нашего «отца» Суорун Оммолона. Каждый вечер в доме «отца» мы собирались за круглым столом, ведя интересные беседы за чашкой чая. Надежда Семёновна запомнилась мне как великолепная хозяйка, а Дмитрий Кононович — хорошим семьянином, мудрым философом, истинным патриотом Якутии. Турсунай потом написала песню «Мин кэллим Таатта5а», которая теперь стала визитной карточкой Таттинского улуса.



На фото С.Оммолон, С. Дадаскинов, сидит Т. Оразбаева, стоит Людмила Бережнова-Ильяхова

В.И.: -Ваша девичья фамилия была Бережнова, теперь вы Ильяхова…Напомните нам образ Петра Николаевича ИЛЬЯХОВА – ХАМСА…

Л.Б.: — Мой любимый супруг, наставник, советчик, друг, верный спутник жизни Пётр Николаевич Ильяхов – Хамса был уроженцем Абыйского улуса. Членом Союза писателей Якутии, журналистом РФ. Кандидат исторических наук, народный целитель, алгысчыт… Я вышла за него замуж в День Святого Валентина. С ним мы прожили 14 лет, которые пролетели как чудный сон. На его долю выпало немало испытаний, которые он достойно перенёс. Вставал он рано, в 4 утра и всегда говорил, что утренние часы очень удобны для творческой работы. Когда он писал книгу: «Из жизни великого шамана», то говорил, что тексты шаманского алгыса «льются сверху», как будто кто-то ему шепчет.



С мужем

Хамса также занимался целительством, много работал над с собой. При жизни получил много писем с благодарностями от своих пациентов.

В.И.: — Ваше счастье в этой жизни…

Л.Б.: — Моё счастье – это мой сын Женя, Евгений Леонидович Бережнов. Так что теперь у меня три родины: Абыйский, где я родилась, город Якутск, где прошли мои студенческие годы (выпускница культпросветучилища 1972 года) и прожила в мире и в согласии с Петром Ильяховым, третья малая родина — это Горный улус, село Бердигестях, где живёт мой сын, невестка и внуки. Евгений работает в пожарной части, является чемпионом России и мастером спорта по мас-реслингу. Внуки радуют своими успехами в учёбе. Вот такое моё счастье! (Хохочет и аплодирует).

В.И.: — Да, это называется материнским счастьем. А чем сейчас занимается Людмила Ильяхова?

Л.Б.: — Я на заслуженном отдыхе. У меня много подруг. Занимаюсь самым любимым и красивым жанром музыки – песней. Если приглашают выступить, я с большим удовольствием это делаю. Ведь хорошо исполненная песня продлевает жизнь человеку. И нельзя забывать слова поэта: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт!»

В.И.: — Ваши пожелания нашим радиослушателям?

Л. Б.: — Жизнь – это не только песни и радость, это и огорчение и слёзы.. Поэтому я хочу поблагодарить добрых людей, которые помогли издать книгу моего супруга Петра Ильяхова: Климента ИВАНОВА, Ивана ПОЛУШКИНА, Эдуарда СЛЕПЦОВА. Низкий поклон и материнское спасибо за спонсорскую помощь Нюргуну ТИМОФЕЕВУ. Отдельное спасибо Николаю ВИНОКУРОВУ — УРСУН, Валерию ЛУКОВЦЕВУ. Уруй-Айхал баянисту Николаю СТРУЧКОВУ и вам Владимир Петрович! Всем здоровья, благополучия, успехов в Ваших делах! Будьте счастливы!.

Вот такой искренний и душевный разговор состоялся в радиопередаче «Музыкальный салон» от 7 июля 2007 года.



С Раисой Захаровой

….Людмила Семёновна Бережнова-Ильяхова была певицей от Бога. Она являла особый яркий пример тех поистине неисчерпаемых возможностей певицы камерно-вокального жанра. Песню она представляла как законченное литературно-музыкальное произведение, имеющее свою специфическую драматургию и режиссуру. Её самодеятельное вокальное творчество было самобытно во всех его проявлениях. Оно то радовало, то печалило, оно всегда заставляло думать и сопереживать. В её пении проявлялась её МИЛАя душа, прекрасная женственность.



НА ЫСЫАХЕ с автором статьи

Лично, я очень благодарен Людмиле Семёновне, за пропаганду моих песен и творческих земляков. Я многому научился у неё: в её непреклонной верности избранным художественным взглядам, к исключительно серьёзному отношению к работе, к самому выходу на сцену. Я видел: как она готовилась к своему выступлению на сцене. Она была очень сосредоточена перед выходом, приходила загодя, а уж когда выходила на сцену, становилось понятно, как огромна была в эти моменты концентрация творческой энергии в её душе, какой широкой рекой изливались чувства, переполнявшие её.

Всё, что окружало Людмилу Семёновну, было красиво – вероятно, потому, что прежде всего красота сквозила в ней самой, в её поведении, в её отношении к жизни, к искусству.

Сегодня, 40-й день ухода от нас нашей любимой Абыйской «Анны Герман». Хочется сказать, что вся прожитая жизнь Людмилы Семёновны была посвящена своим землякам — Абыйчанам! Сколько песен ею было спето и перепето.



С нар. арт. РС(Я) – Г. Петровым.

Наша жизнь скоротечна: прошла мода – и нет звездочки. Истинные мастера: как Христофор МАКСИМОВ, Марина ПОПОВА, Раиса ЗАХАРОВА, Наталья ТРАПЕЗНИКОВА, Марфа КОЛЕСОВА и такая самобытная певица, как Людмила БЕРЕЖНОВА – ИЛЬЯХОВА встречаются крайне редко. Создать свой неповторимый стиль в песенно-исполнительском искусстве – задача не из лёгких, но лишь при этом условии можно оставить сколько-нибудь заметный след в песенном жанре. И сегодня, включая магнитофон и слушая разных исполнителей, я непременно узнаю среди сотни голосов – проникновенный голос Людмилы Бережновой – мягкий, задушевный, родной.

Как тут не вспомнить строки А. Уманского: «А ты, мой друг, припоминаешь, как собираясь в дальний путь, Ты говорил мне: «До свиданья», а я шепнула: «Не забудь». Прощай навеки, Людмила Семёновна! Весь Абыйский край, его жители и поклонники твоего неповторимого таланта будут помнить тебя всегда!

«Тонно туруо5ум алааспар

Мин сылгы чыычаа5ым курдук

Сурэ5им торообут Абыйбар

Тардыhар кууhэ оннук.

Киэн сирдэри кэрийэн

Ыраах ыырданан сылдьаммын

Ахтабын Индигир биэрэгэр

Мутукчам дыргыйар сытын

Мутукчам дыргыйар сытын!»

