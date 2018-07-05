Мужчины Горного улуса построили дом для землячки

Год волонтера, объявленный в Российской Федерации в 2018 году, дал старт многим добровольческим акциям, а волонтерская деятельность в нашей республике приобрела активную фазу развития на уровне улусов и сел.

Понимая значимость проведения II съезда отцов Республики Саха (Якутия), все 34 района выборочно в своих наслегах объявили 2017 год — Годом отца.

На подведении итогов Года отца, председатель общественной организации «Лига отцов Якутии» Айхал Габышев высоко оценил работу, проделанную в рамках Года отца, и подчеркнул значимую роль отцовских движений в социально-экономическом развитии не только районов, но и республики в целом. Нужно отметить, что по инициативе отцов и мужчин на местах проделана огромная работа по укреплению института семьи, повышению роли отца, сохранению традиционных семейных ценностей, а также по пропаганде здорового образа жизни. Одним из ярких примеров является деятельность совета отцов Маганинского наслега Горного улуса — «Аартык».

В январе 2017 года у матери одиночки Маганинского наслега Горного улуса Варвары Семеновны сгорел новый дом и местный совет отцов “Аартык” решил не оставить землячку в трудную трудную жизненную ситуацию и помочь в строительстве нового дома.

По словам главы МО “Маганинский наслег” Михаила Текеянова, весной 2017 года совет отцов уже начала заготовку древесины, а в этом году силами жителей организовала восьмидневный субботник и возвела коробку дома. В субботнике приняло участие более 70 мужчин.

“Для меня стало радостным событием, когда местный совет отцов решил мне помочь в строительстве нового дома. Благодаря сплоченности и неравнодушности земляков планирую переехать в новый дом в сентябре 2018 года. Выражаю слова благодарности главе Михаилу Текеянову, опытному прорабу Егору Оленову, председателю совета отцов“Аартык” Аркадию Васильеву, Дмитрию Максимову и всем землякам, которые проявили неравнодушие и помогли в столь важное время».