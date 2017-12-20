Мужчину, ограбившего беспомощного пенсионера, приговорили к 4 годам строгого режима

Прокуратура Томпонского райоьга поддержала государственное обвинение в отношении ранее неоднократного судимого гражданина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), а также п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что подсудимый, в середине августа т.г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у пенсионера, открыто похитил у него спутниковый ресивер стоимостью 4000 рублей, сотовый телефон стоимостью 1000 рублей, при этом нанес лежачему по состоянию здоровья пенсионеру, который не мог в силу своего возраста и беспомощного состояния оказать ему сопротивление, два удара его костылем.

Впоследствии подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, придя в гости к своему знакомому, и обнаружив, что его нет дома, проник через окно в квартиру, откуда похитил имущество на общую сумму 7000 рублей.

С учетом характера преступных деяний, оглашенных материалов, характеризующих личность подсудимого, государственный обвинитель просил суд назначить ему меру наказания связанную с изоляцией от общества.

Приговором Томпонского районного суда мужчине осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.