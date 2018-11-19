Мужчине, устроившему стрельбу в Аллаиховском районе, «светят» три статьи

Мужчину, который убил одного и стрелял в другого собутыльника в Аллаиховском районе Якутии, будут судить по трем статьям уголовного кодекса. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в СУ СК РФ по РС (Я).

«В июле этого года подсудимый, находясь в доме, расположенном на участке «Томуннагас», распивал спиртные напитки с тремя приятелями.В ходе распития между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый, выйдя из дома, взял карабин и произвел два выстрела в сторону потерпевших», — сообщает И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева

Мужчина, получивший ранение грудной клетки, скончался на месте происшествия, другой, получивший ранения левого бедра — воспользовавшись тем, что у обвиняемого заклинило ружье, отобрал у злоумышленника карабин, предотвратив убийство.

Уголовное дело направлено в суд. Помимо статьи «убийство» и «покушение на убийство» обвиняемому светит статья «незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов».