Мужчине помешал отдыхать гость и он забил его поленом

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Олекминска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что вечером 24 сентября 2017 года обвиняемый в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития со знакомым вступил с ним в конфликт.

Поводом для ссоры стал тот факт, что гость мешал хозяину отдыхать и выражался в его адрес нецензурной бранью.

Как позже сообщил обвиняемый следователю, он взял полено и нанес по голове потерпевшего несколько ударов. От полученных травм тот упал на диван, где находился до прибытия бригады медработников.

Медиков вызвал брат потерпевшего, проживающий по соседству, после требования обвиняемого забрать потерпевшего из его квартиры.

Помочь потерпевшему врачи не смогли – от тяжелой травмы головы он скончался через непродолжительное время после доставления в больницу.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.