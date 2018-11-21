Мужчина выронил кошелек. Нашедшему его теперь придется отвечать перед судом

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже кошелька обратился житель г. Мирный. Он пояснил полицейским, что в бумажнике находились денежные средства в сумме 9 000 рублей и банковские карточки.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи был задержан 57-летний местный житель.

Установлено, что инцидент произошел в одной из аптек города. Подозреваемый заметил, что потерпевший случайно выронил кошелек и, дождавшись, когда мужчина уйдет, подобрал его. По пути домой он достал наличные, а сам кошелек выбросил в мусорный бак за ненадобностью. Похищенные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.