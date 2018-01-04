Мужчина во время драки попал под машину, преследуя свою жертву

В Алдане 1 января рядом с Домом культуры произошел инцидент: мужчину сбила машина, пока тот преследовал свою жертву во время драки.

«1 января около двух часов ночи за медицинской помощью обратился гражданин 1991 года рождения с ушибами, ссадинами мягких тканей лица.

Со слов пострадавшего, на дискотеке в Доме культуры произошел инцидент с одним молодым человеком. Вместе с ним они вышли на улицу, вероятно, подраться. На улице молодой человек стал бежать от него, и, выбегая за ним, пострадавший наткнулся на проезжавшую автомашину. Водитель не успел притормозить », — говорится в сообщении.

Водитель 1995 г.р. в течении прошлого года три раза привлекался к административной ответственности, сообщает госавтоинспекция.