Мужчина пытался выгородить женщину, ударившую его ножом

В дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило экстренное донесение работников скорой медицинской помощи о том, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением.

Потерпевший пытался ввести в заблуждение полицейских, ссылаясь на некое нападение неизвестных, однако, полицейским удалось восстановить всю картину произошедшего инцидента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказалась сожительница потерпевшего – 40-летняя уроженка Самарской области.

Оказалось, в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемой и потерпевшим возник скандал, в ходе которого женщина нанесла сожителю удар в грудь кухонным ножом. После случившегося женщина скрылась, а потерпевший сам вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.