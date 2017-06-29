Мужчина пытался выгородить женщину, ударившую его ножом

В дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило экстренное донесение работников скорой медицинской помощи о том, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением.
Потерпевший пытался ввести в заблуждение полицейских, ссылаясь на некое нападение неизвестных, однако, полицейским удалось восстановить всю картину произошедшего инцидента.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказалась сожительница потерпевшего – 40-летняя уроженка Самарской области.
Оказалось, в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемой и потерпевшим возник скандал, в ходе которого женщина нанесла сожителю удар в грудь кухонным ножом. После случившегося женщина скрылась, а потерпевший сам вызвал скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.comments powered by HyperComments