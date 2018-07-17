Мужчина получил три года «строгача» за кражу продуктов на 1433 рубля

Три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима назначил суд 30-летнему уроженцу поселка Юнкюр Олекминского района Якутии. Осужденный обжаловал приговор в Верховный суд РС (Я), посчитав его несправедливым, а назначенное наказание чрезмерно суровым. Но приговор суд оставил без изменения, передает телеканал «Якутия 24».

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения 10 января, зная, что дверь квартиры в доме по улице Филатова не заперта, мужчина незаконно проник в жилище и украл из холодильника продукты: два килограмма фарша, мясо утки, суповой набор, банку растворимого кофе, десяток яиц. Общая стоимость похищенного составила 1433 рубля», — говорится в материалах дела.

Подсудимый признал вину и раскаялся в совершенном преступлении, активно способствовал его раскрытию, частично возместил причиненный ущерб. Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное деяние. Отягчающими вину обстоятельствами суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору суда.

В действиях подсудимого был установлен опасный рецидив преступлений. С учетом ранее неотбытого наказания преступнику назначен реальный срок лишения свободы.