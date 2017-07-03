Мужчина ответит за публичное избиение женщины

Житель Якутска предстанет перед судом по обвинению в причинении средней тяжести вреда здоровью посетительнице торгового центра.

54-летний житель города Якутска обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.

Следствием установлено, что вечером 17 марта 2017 года в помещении торгового центра, расположенного на ул. Каландарашвили города Якутска, между стоявшими в очереди ранее незнакомыми мужчиной и женщиной возник конфликт, вызванный претензиями в адрес женщины о задержке очереди.

Локализовать конфликтную ситуацию не получилось, и ссора продолжилась в фойе торгового центра.

Обвиняемый вышел из торгового центра и, дождавшись покупательницу, которая приобретала покупки со своей дочерью, схватил женщину рукой за шею и с силой, резким движением повалил ее на пол крыльца. На этом обвиняемый не остановился и, продолжая свои преступные действия, нанес женщине один удар ногой в голову.

Согласно данным экспертного исследования, потерпевшая получила ротационный подвывих двух шейных позвонков, а также ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы.

Достоянием гласности стала видеозапись инцидента, которая была зафиксирована камерами наблюдения, и инцидент вызвал широкий резонанс.

В связи с дерзким, вызывающим поведением мужчины, по ходатайству следственных органов СКР по Республике Саха (Якутия) материалы проверки были из органов внутренних дел переданы в Следственный комитет.

Через два дня после произошедшего мужчина выехал на отдых за пределы Российской Федерации, и по его возвращении следователем СКР был допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрали меру пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенном преступлении, следственными органами собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.