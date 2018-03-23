Мужчина набросился на женщин с молотком

В дежурную часть ОМВД России по Намскому району обратились две местные жительницы. По словам 62-летней женщины и её 26-летней дочери, на них напал мужчина с молотком, в результате чего обе получили травмы головы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина. В содеянном он признался.

Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. Потерпевшие пришли к подозреваемому за своим родственником, с которым хозяин дома распивал алкогольные напитки. Пьяному мужчине не понравилось, что его гостя хотят увести, поэтому он решил прогнать женщин. Встретив сопротивление, он разозлился и напал на них — начал наносить им удары молотком по голове и угрожать убийством. Потерпевшим удалось убежать к соседям.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.