Мужчина лишился телефона при выходе из автобуса

На остановке общественного транспорта «Новопортовская» при выходе из автобуса неизвестный открыто похитил у гражданина сотовый телефон. Ущерб составил около 20 000 рублей. Потерпевший обратился в городское управление полиции. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 18-летний житель г. Якутск.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.