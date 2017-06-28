Мужчина «купил» права у заключенного за 20 тысяч рублей

21-летний житель Якутска причинил значительный ущерб доверчивому гражданину.

В суде установлено, что подсудимый совершил преступление, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии №3 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Так, в феврале 2017 года посредством мобильного телефона мужчина разместил в приложении «ДругВокруг» объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения категорий «C» и «D». Найдя заказчика и представившись ему сотрудником органов внутренних дел, он пообещал оказать содействие в получении указанных категорий без сдачи экзаменов, не имея намерений и возможности исполнить предложенное.

За оказание услуги он попросил перечислить 20000 рублей на банковский счет, на что потерпевший перевел требуемую сумму. После получения денег подсудимый перестал выходить на связь. Причиненный потерпевшему ущерб им возмещен в ходе предварительного расследования.

При изучении личности подсудимого установлено, что он в ноябре 2014 года осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, к условному лишению свободы с испытательным сроком 2 года, в апреле 2015 года условное осуждение отменено с направлением для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Поскольку совершению преступления способствовал недостаточный контроль за соблюдением режима содержания осужденных, следователем внесено представления руководству исправительного учреждения.

Приговором Якутского городского суда с частичным присоединением неотбытой части наказания, мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.