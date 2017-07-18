Мужчина, избивший на крыльце торгового центра женщину с ребенком, раскаялся

Житель Якутска признан виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью посетительнице торгового центра.

Собранные следственным отделом по г. Якутску СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для признания виновности 54-летнего жителя города Якутска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Следствием и судом установлено, что вечером 17 марта в помещении торгового центра, расположенного на ул. Каландарашвили города Якутска, между стоявшими в очереди ранее незнакомыми мужчиной и женщиной возник конфликт, вызванный претензиями в адрес женщины о задержке очереди.

Локализовать конфликтную ситуацию не получилось, и ссора продолжилась в фойе торгового центра.

Обвиняемый вышел из торгового центра и, дождавшись покупательницу, которая приобретала покупки со своей дочерью, схватил женщину рукой за шею и с силой, резким движением повалил ее на пол крыльца. На этом обвиняемый не остановился и, продолжая свои преступные действия, нанес женщине один удар ногой в голову.

Согласно данным экспертного исследования, потерпевшая получила ротационный подвывих двух шейных позвонков, а также ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы.

Достоянием гласности стала видеозапись инцидента, которая была зафиксирована камерами наблюдения, и произошедшее вызвало широкий резонанс.

В связи с дерзким, вызывающим поведением мужчины, по ходатайству следственных органов СКР по Республике Саха (Якутия) материалы проверки были из органов внутренних дел переданы в Следственный комитет.

Через два дня после произошедшего мужчина выехал на отдых за пределы Российской Федерации, и по его возвращении следователем СКР был допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрали меру пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В связи с тем, что в судебном заседании обвиняемый раскаялся в содеянном и возместил моральный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, а также с учетом того, что совершенное преступление относится к категории средней тяжести, судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон.