Мужчина и ребенок из Якутии погибли в страшном ДТП

Двое жителей Нерюнгри погибли в ДТП 19 июля передает телеканал «Якутия 24». Авария произошла на трассе Чита — Хабаровск недалеко от поселка Талдан. «Якутяне ехали по своей полосе, и им на встречу выехал грузовик, которым, как «установили полицейские», управлял нетрезвый водитель. В результате погибли мужчина и ребенок», — сообщили очевидцы. Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/muzhchina-i-rebenok-iz-neryungri-pogibli-v-dtp

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82