Мужчина и ребенок из Якутии погибли в страшном ДТП

Двое жителей Нерюнгри погибли в ДТП 19 июля передает телеканал «Якутия 24».
Авария произошла на трассе Чита — Хабаровск недалеко от поселка Талдан.
«Якутяне ехали по своей полосе, и им на встречу выехал грузовик, которым, как «установили полицейские», управлял нетрезвый водитель. В результате погибли мужчина и ребенок», — сообщили очевидцы.
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