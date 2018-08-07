Муж застрелил жену и покончил с собой. В Алдане расследуют обстоятельства трагедии

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту смерти в Алданской центральной районной больнице 61-летней женщины.

Женщина была доставлена в медучреждение 5 августа 2018 года с огнестрельной раной в области груди.

На данном этапе расследования установлено, что утром 5 августа между потерпевшей и ее 66-летним супругом в помещении кухни их дома произошла ссора. В разгар конфликта мужчина из самодельного огнестрельного оружия произвел один выстрел в супругу, после чего совершил суицид.

Раненая женщина позвонила сыну и сообщила о произошедшем. Молодой человек приехал и вызвал сотрудников скорой помощи, но, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь женщины не удалось.

В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертные исследования, проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото СУ СК РФ по РС(Я).