Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта

Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по двум уголовным делам в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ – повреждение официальных документов из личной заинтересованности.

Установлено, что в мае текущего года в доме подсудимых произошла ссора на почве требований женщины о прекращении дальнейшего распития ее супругом спиртных напитков. Подсудимый в ответ на недовольство супруги выхватил из кухонного шкафа паспорт гражданина Российской Федерации, принадлежащий последней, и оборвал один лист из официального документа. В отместку за содеянное супруга оборвала восемь листов из паспорта мужа.

В судебном заседании подсудимые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме и раскаялись в содеянном.

Производство по уголовному делу прекращено в связи с примирением сторон. Постановление суда вступило в законную силу.