музейныйпикник14 и другие праздничные мероприятия к Международному дню музеев

Интереснейшие бесплатные мастер-классы по изготовлению авторских кукол, сувениров из полимерной глины, традиционному шитью и живописи, музейные уроки для детей разного возраста «Археологические раскопки», «Рисунок на асфальте», «Поймай ветер», «Литературная викторина», национальные настольные и подвижные игры, конкурсы для всей семьи, выставка из коллекций крупнейших музеев республики, приуроченная Году экологии в России, разнообразные фотозоны, концерт с участием инструментального ансамбля Арко Артико, артистов Высшей школы музыки, Государственного театра оперы и балета, Театра эстрады, Государственного цирка, фольклорных и детских ансамблей.

Все это 20 мая на праздничной акции #Музейныйпикник14 на главной площади Республики в рамках Международного дня музеев!

Впервые музеи собирают друзей на площади Ленина для сотворчества, выходя за пределы своих зданий, предоставляя горожанам и гостям столицы возможность стать полноправными участниками культурного процесса.

Также в этот день пройдет торжественная церемония награждения ежегодной премии Главы Республики Саха (Якутия) им. профессора, мецената М.Ф. Габышева в области музейного дела, в котором будут отмечены лучшие музеи и сотрудники Якутии, попечители-меценаты музейного дела.

Акция #Музейныйпикник14 призвана создать имидж музеев как центров притяжения для людей, нуждающихся в знаниях, впечатлениях и общении, образуя пространство для диалога, общения, получения знаний и творческого самовыражения.

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий к Международному дню музеев

20 мая 2017 г., площадь Ленина (г.Якутск)

Музеи – участники:

— Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского

— Национальный художественный музей РС (Я)

— Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского

-Музей музыки и фольклора народов Якутии

— Музей и центр хомуса народов мира

— Музей археологии и этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова

Наименование мероприятий Дата и время проведения Место

проведения, ответственные музеи 18 МАЯ 2017 г. – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 0+ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МУЗЕЯХ С 10.00 до 18.00 По местам Встреча-беседа «Вспоминая, возрождай…», к 150-летию Всемирной выставке в Париже и I русской этнографической выставке в Москве С 14.00-16.00 НХМ РС (Я), Кирова, 9, 2 этаж 19 МАЯ 2017 г. — ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» Круглый стол «Февральская революция в Якутии: проблемы современного изучения» среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных школ РС (Я), посвященный 100-летию февральской революции. 19 мая 2017 г. 10.00-13.00 ч. ЯГОМИиКНС им. Ем. Ярославского, пр. Ленина, 5/2 Награждение победителей конкурса 19 мая 2017 г. 14.00 ч. Дом-музей «Якутская ссылка» ул. Ярославского, 5 Праздничное мероприятие «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 19 мая 2017 г. 19.00-23.00 ч. ЯГОМИиКНС им. Ем. Ярославского ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ #МУЗЕЙНЫЙПИКНИК14 20 МАЯ 2017 г. 6+ «Якутский Арбат» — заказ портретов 20 мая 2017 г. 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА Игры народов Севера (подвижные игры): — прыжки через нарты — стрельба из лука — метание аркана — ходьба на копытах — кочки — рыболов — перетягивание палки — перетягивание каната 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Игры народов мира: — «Юннори» или «Ют» — корейская национальная игра — «Дженга. Падающая башня» — английская игра — Монгольская головоломка «Двойной крест» — Якутские национальные игры (хабылык, хаамыска, тырыынка, тыксаан) — Алтай шатра – алтайская национальная игра — Тогыз кумалак – казахская национальная игра — Тогыз коргоол – киргизская национальная игра — Мангала – турецкая национальная игра — Мацзян – китайская игра — Го (китайские шашки) 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ Детская студия «Краски» для детей: — рисунок на асфальте — мастер-класс по эстампу — мастер-класс по живописи 20 мая 2017 г. 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Литературная викторина для детей 20 мая 2017 г. с 14.00 – 15.00 ч. Пл. Ленина Интерактивное занятие для детей «Археологическая раскопка» 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-класс для детей «Поймай ветер» 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-классигра на хомусе 20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-класс игра на гитаре 20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-класс по изготовлению якутских сувениров 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-класс по изготовлению ободка из ткани 20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Мастер-класс по лоскутномушитью 20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Автограф-сессия якутских писателей 20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч. Пл. Ленина Экскурсия «Прогулка по Старому городу с краеведом Александром Дьяконовым» 20 мая 2017 г. С 16.00 Сбор на пл. Ленина в зоне мастер-классов. Предварительная запись по тел.: 89991741283 (Аина) ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА Общая экспозиция, посвященная Году экологии в РФ, Году молодежи в РС (Я), Году Добра в г. Якутске 20 мая 2017 г. С14.00 – 19.00 ч. Пл. Ленина Выставка «Быт археолога» 20 мая 2017 г. С 14.00 – 19.00 ч. Пл. Ленина Фотозона 20 мая 2017 г. с 14.00 – 19.00 ч. Пл. Ленина Арт-салон 20 мая 2017 г. с 14.00 – 19.00 ч. Пл. Ленина ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ ПРОФЕССОРА, МЕЦЕНАТА М.Ф. ГАБЫШЕВА В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА Торжественная церемония вручения ежегодной премии Главы РС (Я) им. профессора, мецената М.Ф. Габышева в области музейного дела. 20 мая 2017 г. 15.00 -16.00 Пл. Ленина (главная сцена) ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ Детский концерт и выступление юных чтецов: -Учащиеся СОШ №1 г. Якутска – «Гимн музеев» (рук. Егоров В.В.) — Образцовый музейный детский театр-студия «Этюд» НХМ РС (Я) (худ.рук. Габышева А.Л.) — Юные чтецы 20 мая 2017 г. 14.00 – 14.30 Пл. Ленина (главная сцена) Фольклорные коллективы КМНС: — Ансамбль якутских инструментов «Кыл Саха» (худ.рук. А. Томская) — Акулина Трайзе-Нулгынэч — Студенческий ансамбль«Туйэркэн» АГИКиИ — Фольклорный ансамбль «Арчы» ЯМК им. М.Н. Жиркова -Александра Солдатова, солистка фольклорного ансамбля «Русскоустинцы» — Эвенский этно-фольклорный ансамбль «Долгунча» — Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн» 20 мая 2017 г. 14.30-15.00 Пл. Ленина (главная сцена) Концерт классической музыки: — Струнный ансамбль «ArcoArtico» — ВШМ Якутии (Духовой оркестр) 20 мая 2017 г. 16.00 – 17.00 Пл. Ленина (главная сцена) РозыгрышAppleIphone7 от семьи Чиряевых и произведений художников Якутии 20 мая 2017 г. 17.00-17.30 Пл. Ленина (главная сцена) Концерт эстрадной музыки: -Клавдия и Герман Хатылаевы — Герман Степанов — Александра Алексеева — Арыйаана Михайлова — Алена Яковлева — Леонид Анциферов — Вокальное объединение «Кыырай» — «Город детства моего» (худ.рук. Валентина Романова –Чыскыырай) — Аркадий Николаев — Эрхан — ВаряАманатова — Василий Местников — Саина 20 мая 2017 г. 17.30-18.30 Пл. Ленина (главная сцена) Ил Хомус: — Айархаан — АйсенАммосов — Василена Шарина — Алдан Рожин — АйталМарсанов 20 мая 2017 г. 18.30-18.50 Пл. Ленина (главная сцена) Закрытие «Танец Осуохай» 20 мая 2017 г. 18.50-19.00 Пл. Ленина Концерт вокального ансамбля «Сэргэлээх сулустара» СВФУ им.М.К. Аммосова «На встречу лету!» 20 мая 2017 г. 19.00-20.30 Пл. Ленина