музейныйпикник14 и другие праздничные мероприятия к Международному дню музеев

Интереснейшие бесплатные мастер-классы по изготовлению авторских кукол, сувениров из полимерной глины, традиционному шитью и живописи, музейные уроки для детей разного возраста «Археологические раскопки», «Рисунок на асфальте», «Поймай ветер», «Литературная викторина», национальные настольные и подвижные игры, конкурсы для всей семьи, выставка из коллекций крупнейших музеев республики, приуроченная Году экологии в России, разнообразные фотозоны, концерт с участием инструментального ансамбля Арко Артико, артистов Высшей школы музыки, Государственного театра оперы и балета, Театра эстрады, Государственного цирка, фольклорных и детских ансамблей.
Все это 20 мая на праздничной акции #Музейныйпикник14 на главной площади Республики в рамках Международного дня музеев!
Впервые музеи собирают друзей на площади Ленина для сотворчества, выходя за пределы своих зданий, предоставляя горожанам и гостям столицы возможность стать полноправными участниками культурного процесса.
Также в этот день пройдет торжественная церемония награждения ежегодной премии Главы Республики Саха (Якутия) им. профессора, мецената М.Ф. Габышева в области музейного дела, в котором будут отмечены лучшие музеи и сотрудники Якутии, попечители-меценаты музейного дела.
Акция #Музейныйпикник14 призвана создать имидж музеев как центров притяжения для людей, нуждающихся в знаниях, впечатлениях и общении, образуя пространство для диалога, общения, получения знаний и творческого самовыражения.
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий к Международному дню музеев
20 мая 2017 г., площадь Ленина (г.Якутск)
Музеи – участники:
— Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского
— Национальный художественный музей РС (Я)
— Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского
-Музей музыки и фольклора народов Якутии
— Музей и центр хомуса народов мира
— Музей археологии и этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова
|Наименование мероприятий
|Дата и время
проведения
|Место
проведения, ответственные музеи
|18 МАЯ 2017 г. – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 0+
|ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МУЗЕЯХ
|С 10.00 до 18.00
|По местам
|Встреча-беседа «Вспоминая, возрождай…», к 150-летию Всемирной выставке в Париже и I русской этнографической выставке в Москве
|С 14.00-16.00
|НХМ РС (Я), Кирова, 9, 2 этаж
|19 МАЯ 2017 г. — ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
|Круглый стол «Февральская революция в Якутии: проблемы современного изучения» среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных школ РС (Я), посвященный 100-летию февральской революции.
|19 мая 2017 г. 10.00-13.00 ч.
|ЯГОМИиКНС им. Ем. Ярославского, пр. Ленина, 5/2
|Награждение победителей конкурса
|19 мая 2017 г.
14.00 ч.
|Дом-музей «Якутская ссылка»
ул. Ярославского, 5
|Праздничное мероприятие «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
|19 мая 2017 г. 19.00-23.00 ч.
|ЯГОМИиКНС им. Ем. Ярославского
|ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ #МУЗЕЙНЫЙПИКНИК14 20 МАЯ 2017 г. 6+
|«Якутский Арбат» — заказ портретов
|20 мая 2017 г. 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА
|Игры народов Севера (подвижные игры):
— прыжки через нарты
— стрельба из лука
— метание аркана
— ходьба на копытах
— кочки
— рыболов
— перетягивание палки
— перетягивание каната
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Игры народов мира:
— «Юннори» или «Ют» — корейская национальная игра
— «Дженга. Падающая башня» — английская игра
— Монгольская головоломка «Двойной крест»
— Якутские национальные игры (хабылык, хаамыска, тырыынка, тыксаан)
— Алтай шатра – алтайская национальная игра
— Тогыз кумалак – казахская национальная игра
— Тогыз коргоол – киргизская национальная игра
— Мангала – турецкая национальная игра
— Мацзян – китайская игра
— Го (китайские шашки)
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ
|Детская студия «Краски» для детей:
— рисунок на асфальте
— мастер-класс по эстампу
— мастер-класс по живописи
|20 мая 2017 г. 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Литературная викторина для детей
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 15.00 ч.
|Пл. Ленина
|Интерактивное занятие для детей «Археологическая раскопка»
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-класс для детей «Поймай ветер»
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-классигра на хомусе
|20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-класс игра на гитаре
|20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-класс по изготовлению якутских сувениров
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-класс по изготовлению ободка из ткани
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Мастер-класс по лоскутномушитью
|20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Автограф-сессия якутских писателей
|20 мая 2017 г. С 14.00 – 17.00 ч.
|Пл. Ленина
|Экскурсия «Прогулка по Старому городу с краеведом Александром Дьяконовым»
|20 мая 2017 г.
С 16.00
|Сбор на пл. Ленина в зоне мастер-классов. Предварительная запись по тел.: 89991741283 (Аина)
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
|Общая экспозиция, посвященная Году экологии в РФ, Году молодежи в РС (Я), Году Добра в г. Якутске
|20 мая 2017 г. С14.00 – 19.00 ч.
|Пл. Ленина
|Выставка «Быт археолога»
|20 мая 2017 г. С 14.00 – 19.00 ч.
|Пл. Ленина
|Фотозона
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 19.00 ч.
|Пл. Ленина
|Арт-салон
|20 мая 2017 г. с 14.00 – 19.00 ч.
|Пл. Ленина
|ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ ПРОФЕССОРА, МЕЦЕНАТА М.Ф. ГАБЫШЕВА В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
|Торжественная церемония вручения ежегодной премии Главы РС (Я) им. профессора, мецената М.Ф. Габышева в области музейного дела.
|20 мая 2017 г.
15.00 -16.00
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
|Детский концерт и выступление юных чтецов:
-Учащиеся СОШ №1 г. Якутска – «Гимн музеев» (рук. Егоров В.В.)
— Образцовый музейный детский театр-студия «Этюд» НХМ РС (Я) (худ.рук. Габышева А.Л.)
— Юные чтецы
|20 мая 2017 г. 14.00 – 14.30
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|Фольклорные коллективы КМНС:
— Ансамбль якутских инструментов «Кыл Саха» (худ.рук. А. Томская)
— Акулина Трайзе-Нулгынэч
— Студенческий ансамбль«Туйэркэн» АГИКиИ
— Фольклорный ансамбль «Арчы» ЯМК им. М.Н. Жиркова
-Александра Солдатова, солистка фольклорного ансамбля «Русскоустинцы»
— Эвенский этно-фольклорный ансамбль «Долгунча»
— Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн»
|20 мая 2017 г.
14.30-15.00
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|Концерт классической музыки:
— Струнный ансамбль «ArcoArtico»
— ВШМ Якутии (Духовой оркестр)
|20 мая 2017 г.
16.00 – 17.00
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|РозыгрышAppleIphone7 от семьи Чиряевых и произведений художников Якутии
|20 мая 2017 г.
17.00-17.30
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|Концерт эстрадной музыки:
-Клавдия и Герман Хатылаевы
— Герман Степанов
— Александра Алексеева
— Арыйаана Михайлова
— Алена Яковлева
— Леонид Анциферов
— Вокальное объединение «Кыырай» — «Город детства моего» (худ.рук. Валентина Романова –Чыскыырай)
— Аркадий Николаев — Эрхан
— ВаряАманатова
— Василий Местников
— Саина
|20 мая 2017 г.
17.30-18.30
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|Ил Хомус:
— Айархаан
— АйсенАммосов
— Василена Шарина
— Алдан Рожин
— АйталМарсанов
|20 мая 2017 г.
18.30-18.50
|Пл. Ленина
(главная сцена)
|Закрытие «Танец Осуохай»
|20 мая 2017 г.
18.50-19.00
|Пл. Ленина
|Концерт вокального ансамбля «Сэргэлээх сулустара» СВФУ им.М.К. Аммосова «На встречу лету!»
|20 мая 2017 г.
19.00-20.30
|Пл. Ленина