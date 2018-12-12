Музей истории открыли в Высшей школы музыки 

В Высшей школе музыки РС (Я) сложилась традиция отмечать 5 декабря День первого ректора, выдающегося деятеля культуры и искусства, заслуженного работника культуры РСФСР и РС (Я), лауреата Государственной премии им. П. А. Ойунского, Почетного гражданина РС (Я) В. А. Босикова.

Известный государственный и общественный деятель в области культуры и искусства, который на базе музыкально-драматического театра организовал три самостоятельных коллектива: Якутский государственный драматический театр им. П.А. Ойунского, Якутский государственный музыкальный театр, Якутская государственная филармония. Работал по организации Союза композиторов Якутии. Более двадцати лет возглавлял художественные советы министерства культуры по музыкальным и драматическим произведениям и по изоискусству. Автор более 300 статей и 8 книг.

В этом году этот день совпал с 25-летием со дня основания школы и ознаменовался историческим событием – открытием школьного музея.

Со знаменательным событием всех гостей поздравили ректор ВШМ, кандидат искусствоведения В. С. Никифорова, депутат Государственного собрания (Ил-Тумэн) РС(Я) М. Н. Христофорова, воспоминаниями о В. А. Босикове поделились его соратники, деятели культуры Якутии Е. С. Шишигин, директор Госцирка С. В. Расторгуев.

Гостей школа встретила программой оркестра духовых инструментов А. Кузьмина, в исполнении учеников школы прозвучали классические музыкальные произведения и песни якутских мелодистов, а учащимся школы Руслану Васильеву, Надежде Степановой вручены стипендии родственников В. А. Босикова.

А затем, после торжественного концерта, состоялось торжественное открытие музея с традиционной церемонией разрезания красной ленты. Гости, преподаватели, учащиеся и студенты с большим интересом рассматривали экспонаты – фотографии, рукописи, письма, пожелтевшие от времени страницы газет, личные вещи Василия Афанасьевича. Создание экспозиции музея стало результатом инициативы и поисковой деятельности воспитателей Е. Матвеевой, Е. Ивановой, А. Яковлевой, А. Ябловской, Т. Атласовой, А. Максимовой. Огромную поддержку этой замечательной работе оказал Якутский музей им. Е. Ярославского в лице директора Е.С. Шишигина, большого друга Василия Афанасьевича, и сотрудника музея М.С. Винокуровой. Егор Спиридонович пообещал и в дальнейшем поддерживать школьный музей, представляя экспонаты из фонда Музея истории и культуры народов Севера.

Одна из важнейших составляющих воспитательной работы является формирование уважительного и бережного отношения к культуре родного края, к работе людей, которые сделали много важного и нужного для формирования лучших качеств своего народа, своей страны. И замечательно, что учащиеся и студенты ВШМ смогут узнать много интересного о первом ректоре своей Alma mater и об истории своего вуза.