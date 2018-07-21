Музей Гуггенхайма в Бильбао с Тур-люкс!

Кто уже читал последний бестселлер Дэна Брауна «Происхождение»? Действие этого захватывающего романа развивается на фоне невероятных архитектурных сооружений испанского города Бильбао.

Именно здесь расположен самый невероятных музеев Гуггенхайма в мире! Музеи современного искусства Соломона Гуггенхайма расположены в Нью-Йорке, Берлине, Абу-Даби, Венеции и Бильбао.

Музей Гуггенхайма в Бильбао был открыт в 1997 году. Архитектор этого удивительного здания – знаменитый Фрэнк Гэри. В музее расположены постоянные экспозиции, а также проводятся временные выставки как испанских, так и зарубежных художников. Архитектор Филип Джонсон назвал его «величайшим зданием нашего времени».

Выставки в музее постоянно сменяют друг друга, тем не менее, здание можно разделить на несколько тематических залов. Залы футуризма и абстракционизма, возглавляемые Кандинским, зал сюрреализма, где можно посмотреть на картины Дали и, конечно, зал кубизма, где представлены шедевры Пикассо. Здесь же можно увидеть знаменитые принты Мерлин Монро выполненные Энди Уорхолом. Но, самое интересное в музее, пожалуй, то, что инсталляций и электронных произведений здесь куда больше, чем традиционных картин.

Если вы эстет, гурман и поклонник современного искусства — вам непременно нужно посетить Бильбао!

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