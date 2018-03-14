Мусоросжигательную установку готовят запустить в Якутии

В Жатае установку для сжигания мусора готовят запустить 1 апреля 2018 года. Установка позволяет сжигать бытовые, пищевые отходы, дерево, стекло, металл и пластик, сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24».

В емкость будут загружаться различные виды отходов, а затем под воздействием высоких температур происходит их обезвреживание. А в пробном образце мусор загружают в ручную. В дальнейшем технологи Жатайского завода планируют автоматизировать процесс.

В республике проблема с мусором стоит остро. Насчитывается порядка 470 свалок. Но это установка пока является лабораторной. На промышленную эксплуатацию требуется значительное финансирование.

Оборудование планируют запустить 1 апреля 2018 года. Если оборудование пройдет апробацию успешно, то проект включат в дорожную карту по развитию местного производства.