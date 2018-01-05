Мусорный апокалипсис в Мархе

С первых дней нового 2018 года начались традиционные объезды руководства города Якутска по проверке санитарного состояния округов и пригородов, контролю за деятельностью коммунальных служб.

4 января первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников проинспектировал санитарное состояние Центрального, Строительного, Гагаринского, Промышленного округов и мкрн.Марха, с. Хатассы и с.Табага.

Объезд прошел с участием руководителей управлений округов и коммунальных предприятий столицы.

Отметим, что Центральный округ занимает не только центральную часть Якутска, но и другие территории, удаленные от центра города. Например, дальнюю часть улицы П.Алексеева. Возле деревянного жилого дома по ул. П.Алексеева, 87/1, участники объезда осмотрели его близлежащую территорию. Мусор здесь вовремя убирается, но септик, куда стекает канализация из общежития, был переполнен. Было дано поручение заняться своевременной его откачкой.

Котельная 3-го квартала на ул. С.Данилова испытывает перегрузки в связи с самовольными подключениями к теплосетям, которые влекут за собой избыточный водоразбор. Эти вопросы были обсуждены с директором МУП «Теплоэнергия» Максимом Трофимовым.

«Надо усилить административную работу по самовольным подключениям к теплосетям, работать совместно с участковыми полиции, составлять акты», — отметил решение проблемы первый заместитель главы города по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников.

Еще одна задача на предстоящий год – усилить работу по сбору коммунальных платежей.

Далее в ходе объезда были осмотрены улицы Гагаринского и Промышленного округов.

Не совсем радужную картину по поддержке санитарного состояния представил собой микрорайон Марха. Здесь наблюдались переполненные мусорные баки и помойные короба. Руководителю администрации микрорайона Михаилу Юмаеву поручено в кратчайшие сроки обеспечить улучшение санитарного состояния территорий.

В завершение объезда Дмитрий Садовников прокомментировал его итоги:

— «В жилом фонде, обслуживаемом управляющими компаниями «Арсенал», «Солидарность» и ряда других, есть проблемы по своевременному сбору и вывозу мусора. Отмечу, что к тем управляющим компаниям, которые слабо выполняют свои функции, управления округов и администрации пригородов будут оформлять административные протокола, привлекать к ответственности. Таким образом, мы будем вынуждены применять административные рычаги. Администрация города Якутска постоянно проводила, проводит и будет проводить соответствующую работу с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья. При невыполнении — спрос будет строгий. Также для города важно соблюдение соответствующего температурного режима».