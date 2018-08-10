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10 августа 2018, 12:20
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Мусор с промышленного округа вывозили на трех «Камазах»

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» в рамках акции Промышленного округа «100 добрых дел от друзей» провели субботник на улице Кржижановского.

Работники станции регулярно наводят порядок на прилегающей территории. В это раз они убрали накопившийся за долгое время мусор около гаражей. Объем собранных отходов составил 30 кубов. Для вывоза понадобилось три грузовых «Камаза».

Персонал ЯГРЭС активно принимает участие в акциях Промышленного округа, в котором расположена сама станция и проживают многие её работники. К примеру, в коллективе уже объявлен сбор средств по акции «Собери ребенка в школу» для помощи семьям округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Источник: Пресс-служба ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго».
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