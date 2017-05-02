Муниципальный депутат бьет тревогу: ЖКХ Олекминского района в катастрофическом положении.

«Сфера оказания жилищно-коммунальных услуг в Олекминском районе находится в катастрофическом положении», – утверждает председатель комиссии по развитию промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи Районного Совета депутатов Муниципального района «Олекминский район» Хачатур АРАКЕЛЯН — «И в таком положении управляющие компании оказались не в связи с ветхим оборудованием, высокими цена на бензин и сложными климатическими условиями для работы, хотя и это безусловно влияет, а из-за качества работы учреждений и ведомств ответственных за предоставление субсидий».

Управляющие компании являются получателем субсидий из бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги. То есть разницы между тарифом для населения и реальной стоимостью оказанных услуг. И уже длительное время ГАУ «Агенство субсидий» вовремя не производит оплату указанной субсидии, тянет с оформлением документов, подписанием актов.

— Ко мне как к депутату обратились управляющие компании нашего района – Автомобилист, Комфорт, ИП Габышев, ИП Сорокин, — они все утверждают одно и то же: в настоящее время соглашения на предоставление субсидий на 1 полугодие 2017 года или не подписано, или подписано в только в апреле. Денег за январь-март 2017 года никто из управляющих компаний не видел. Некоторым только в марте перечислили деньги за декабрь 2016. Общая сумма задолженности перед УК порядка 40 000 000 рублей – сетует Аракелян.

Такая ситуация начала формироваться в 2016 году. Управляющие компании указывают. Что Агентство субсидий регулярно меняет соглашение, оттягивает с его подписанием, несмотря на то, что согласно Административного регламента платежи должны производится не позднее 15 числа ежемесячно.

— Многие управляющие испытывают проблемы из-за неплатежей населения. Но это хотя бы по-человечески понятно. А вот когда так поступают бюджетные организации – это выше всякого понимания. Их действия приводит к задержке в выплате заработных плат, выплат поставщикам, невозможно сделать запасы для оказания коммунальных услуг в чрезвычайном положении и многие другие проблемы. На самом деле компании всерьез задумываются о закрытии. Я обратился к руководству республики с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, прояснить причины и наказать виновных. Если в ближайшее время не будет реакции вынужден буду обратиться в прокуратуру. Впереди новый отопительный сезон и в таком положении компании не смогут к нему подготовится, – резюмировал Аракелян.