Муниципальных служащих Якутии, уволенных по утрате доверия, будут включать в специальный реестр. 8 июня парламентарии республики в первом чтении приняли соответствующий закон о внесении изменений в региональный закон «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», внесённый в Ил Тумэн временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Основанием для разработки законопроекта стал Федеральный закон № 132-ФЗ, которым внесены изменения в целый ряд законов и других нормативных правовых актов о государственной и муниципальной службе, а также в Федеральный закон «О противодействии коррупции». В соответствии с изменениями, в Российской Федерации с 1 января 2018 года должен будет вестись реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Информация о лицах, уволенных в связи с совершением коррупционных правонарушений, становится публичной, так как реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно законопроекту, обязанность внесения сведений в реестр предлагается возложить на орган местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу.

Также законопроектом предлагается дополнить действующий закон «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» новой статьёй, устанавливающей обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Такую обязанность предлагается возложить на государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также на работников, замещающих отдельные должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственности РС (Я) и органами местного самоуправления.

Непринятие данными лицами мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов будет являться правонарушением, влекущим увольнение указанных лиц.

Законопроект принят народными депутатами республики в первом чтении. Профильный постоянный комитет Госсобрания (Ил Тумэн) будет собирать замечания и предложения к нему до 26 июня.