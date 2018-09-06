Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова

Александр Саввинов является уважаемым и авторитетным руководителем в сфере местного самоуправления не только в республике, но и на всероссийском уровне. Он стоял у истоков становления местного самоуправления в Якутии.

Кандидатура спикера Якутской городской Думы Александра Саввинова, выдвинутая на должность главы Якутска партией «Единая Россия», встретила поддержку у федеральных коллег — глав российских городов, у Всероссийского совета местного самоуправления, а также Ассоциации представительных органов Якутии, объединяющей около пяти тысяч муниципальных парламентариев. Организация была образована в 2003 году — на старте становления местного самоуправления, которую по настоящее время возглавляет инициатор создания — Александр Саввинов.

«Мы признательны Александру Саввинову за ту работу, которую он ведет для развития представительных органов, объединения и сплочения муниципального сообщества республики. Он является авторитетным руководителем в сфере местного самоуправления не только в республике, но и на всероссийском уровне», — считают члены Ассоциации представительных органов Якутии.

Муниципалитеты республики равняются на передовой опыт столицы. «Мы видим, как за последние годы Якутск сделал серьезный рывок вперед – по развитию социальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды, поддержке гражданских инициатив населения и многим другим актуальным направлениям. Все это стало возможно благодаря эффективной совместной работе представительного и исполнительного органов власти. Уверены, что Саввинов продолжит курс стратегического развития столицы. Его опыт работы, человеческие качества, умение найти решение и компромисс в самых сложных ситуациях, консолидировать конструктивные силы будут способствовать поступательному развитию города».

Напомним, ранее свою поддержку Александру Саввинову выражали главы российских городов. «Благодаря нашей совместной работе город Якутск стал одним из самых ярких и активных членов Союза, деятельность которого насчитывает 20 лет. Своим ответственным отношением к делу Александр Саввинов заслужил высочайший авторитет среди коллег — глав городов и муниципальных образований, проявив себя инициативным, добивающимся позитивного результата руководителем», — заявил Союз представительных органов муниципальных образований РФ.

«Якутск динамично развивается, растет количество его жителей, здесь строится новая социальная инфраструктура. И все это — благодаря слаженной работе команды. Глядя на проделанную работу, мы поддерживаем выдвижение Александра Александровича Саввинова на должность главы города Якутска», — считает Всероссийский совет местного самоуправления.