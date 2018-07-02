Мундиаль: Как якутяне болели за Россию

Страна упивается выходом в четвертьфинал на чемпионате мира по футболу. Как же болели якутяне?
С учетом часовых поясов, в Якутии была уж ночь. Но белая ночь. Многие не спали. Соцсети пестрят восторженными сообщениями. Но кто же из болельщиков «показал личико»? Есть такие!
Экс-глава Якутии Егор Афанасьевич БОРИСОВ смотрел матч в уютной комнате:
Сегодня вся страна — от Владивостока и Якутска до Калининграда и Сочи — болеет за Россию. В Москве, в "Лужниках", впервые почти за полвека у наших футболистов появился шанс выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Россияне показывают хорошую, уверенную игру. К сожалению, нелепый гол смазал начало матча. Болеем дальше! Верим! У нас есть мастеровитые ребята, способные переломить ход игры! Головин, давай! Вперёд, Россия! #футбол #болеемзанаших #россия2018🇷🇺
Журналист и писатель, саха-мачо Александр ЕГОРОВ болел в общественном месте с друзьями.
Депутат Ил Тумэна Жанна ЕГОРОВА выразительно обновила свой профиль.
Депутат Госдумы и региональный лидер «Справедливой России» Федот ТУМУСОВ сразу после победного матча написал: «Урраа! Молодец Акинфеев!»
Особенные старания приложила Туйара АЛЕКСЕЕВА, первый заместитель генерального директора группы компаний «Алмаз». Она отправилась болеть за наших футболистов у друзьям, облачившись синий сарафан, накинув белый шарф, с красной помадой и таким же маникюром. Образ дополнил набор серебряных конец для победителей с российским триколором.
На месте событий активно болеет Федор ГРИГОРЬЕВ, главный редактор газеты «Якутия». Фото с другого матча, зато какое харизматичное!
С выездом болеет и Александр ПРОКОПЬЕВ, главный редактор газеты «Эхо столицы». Здесь он с египетскими болельщиками.
А на этом фото с ватсапа – сотни якутян, которые белой ночью высыпали на улицы Якутска, не в силах сдержать свои бурные эмоции.
А теперь напомним веселый ролик от «КэмВидео», специально сделанный к мундиалю.
Ну, и болеем дальше! От тебя — тоже зависит успех России!
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