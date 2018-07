Мундиаль: Как якутяне болели за Россию

Сегодня вся страна — от Владивостока и Якутска до Калининграда и Сочи — болеет за Россию. В Москве, в "Лужниках", впервые почти за полвека у наших футболистов появился шанс выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Россияне показывают хорошую, уверенную игру. К сожалению, нелепый гол смазал начало матча. Болеем дальше! Верим! У нас есть мастеровитые ребята, способные переломить ход игры! Головин, давай! Вперёд, Россия! #футбол #болеемзанаших #россия2018🇷🇺

A post shared by Егор Борисов (@egafborisov) on Jul 1, 2018 at 7:32am PDT