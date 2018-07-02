Мундиаль: Как якутяне болели за Россию

Страна упивается выходом в четвертьфинал на чемпионате мира по футболу. Как же болели якутяне?

С учетом часовых поясов, в Якутии была уж ночь. Но белая ночь. Многие не спали. Соцсети пестрят восторженными сообщениями. Но кто же из болельщиков «показал личико»? Есть такие!

Экс-глава Якутии Егор Афанасьевич БОРИСОВ смотрел матч в уютной комнате:



Журналист и писатель, саха-мачо Александр ЕГОРОВ болел в общественном месте с друзьями.



Депутат Ил Тумэна Жанна ЕГОРОВА выразительно обновила свой профиль.



Депутат Госдумы и региональный лидер «Справедливой России» Федот ТУМУСОВ сразу после победного матча написал: «Урраа! Молодец Акинфеев!»



Особенные старания приложила Туйара АЛЕКСЕЕВА, первый заместитель генерального директора группы компаний «Алмаз». Она отправилась болеть за наших футболистов у друзьям, облачившись синий сарафан, накинув белый шарф, с красной помадой и таким же маникюром. Образ дополнил набор серебряных конец для победителей с российским триколором.



На месте событий активно болеет Федор ГРИГОРЬЕВ, главный редактор газеты «Якутия». Фото с другого матча, зато какое харизматичное!



С выездом болеет и Александр ПРОКОПЬЕВ, главный редактор газеты «Эхо столицы». Здесь он с египетскими болельщиками.



А на этом фото с ватсапа – сотни якутян, которые белой ночью высыпали на улицы Якутска, не в силах сдержать свои бурные эмоции.

А теперь напомним веселый ролик от «КэмВидео», специально сделанный к мундиалю.

Ну, и болеем дальше! От тебя — тоже зависит успех России!