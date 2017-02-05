Можно ли начинать паниковать? Слова главы Усть-Янского улуса

Ситуация на автодороге «Яна», проезд транспорта по которой затруднен из-за многодневной пурги, стабилизируется, поводов для паники нет. Об этом сообщил глава Усть-Янского улуса Георгий Федоров.

Напомним, в результате затяжной пурги, длившейся с 21 по 30 января, на территории Усть-Янского района затруднен проезд транспорта на двух горных перевалах км 37 – км 50 и км 105 – км 140 трассы «Яна». Дорожники приступили к расчистке снега незамедлительно, но погодные условия осложняют работы.

«С 85 по 124 км со стороны посёлка Депутатский – самый сложный участок. За вчерашний и половину сегодняшнего дня дорога очищена с 96 по 116 км со стороны Усть-Куйги», — отметил в комментарии ЯСИА заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров. Он в составе правительственной комиссии находится в муниципалитете.

Вопреки слухам, появившимся в социальных сетях, населенные пункты Усть-Янского улуса не испытывают в данное время потребностей в дополнительном завозе продовольствия и топлива. «Причин для паники нет. Трасса пустая, застрявшие машины на ней отсутствуют. Никто не замерзает, запасов топлива для котельной хватит еще на 10 суток», — заявил глава района Георгий Федоров.

Жители поселка отмечают, что беспокойства по поводу сложившейся ситуации не испытывают.

«Дорожники работают круглосуточно. Думаю, скоро можно будет выезжать. Жалко, конечно, потерянного времени, но это жизнь, всякое бывает», — сообщил корреспонденту агентства дальнобойщик Василий Иванов, находящийся в поселке Депутатский.

На пробивку автодороги мобилизована техника из Верхоянского улуса. В работах задействовано 10 единиц спецтранспорта. Расчистка ведется с двух сторон: из Усть-Куйги в сторону Депутатского идут 3 бульдозера и 1 погрузчик. От Депутатского дорогу пробивают 4 бульдозера, 1 погрузчик и 1 шнекоротор.

Ситуация находится под контролем, принимаются все меры по нормализации дорожного движения.