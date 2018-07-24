Моя профессия – мое будущее: Технолог общественного питания

В современном мире люди мечтают не только о деятельности, которая приносит радость и удовольствия. Условия жизни диктуют и другие требования к работе: востребованность профессии и ее достойная плата. Именно от этого зависит социальный статус и финансовое благополучие. Таких профессий довольно много. Но главное в том, что недостаточно правильно выбирать направления деятельности, надо упорно учиться и осваивать азы профессии, стремясь к настоящему профессионализму в своем деле. Мало быть просто одним из представителем востребованной профессии, нужно еще стать профессионалом в своей сфере, чтобы достойно конкурировать с коллегами.

В последнее время технолог общественного питания и организатор общественного питания являются одним из востребованных направлений в РС(Я), открываются много предприятий общественного питания такие как, концептуальные рестораны, кафе, бары, увеличиваются количество гостей, туристов пребывающих в республику. Бесспорно, что кухня и сфера обслуживания, являются неотъемлемой частью культуры и гордостью любого народа. Сегодня при открытии такого предприятия необходимо знать новейшие достижения в области технологии приготовления пищи.

В решении этих задач большая роль отводится высококвалифицированным специалистам, способным своим трудом обеспечить эффективную работу предприятий общественного питания, улучшить качество выпускаемой продукции.

В этом году ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» открывает новые специальности по средним профессиональным образованиям: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». Подготовлена материально – техническая база: две лаборатории, (поварское дело и ресторанный сервис) оснащенные по современным требованиям ФГОС. Подготовлен сильный преподавательский коллектив, высококвалифицированный состав, многие являются сертифицированными экспертами WorldskillsRussiaпо компетенциям: «Поварское дело» и «Ресторанный сервис». Преподаватели прошли аттестацию, стажировки в РФ: г. Москва, г. Санкт – Петербург, г. Новосибирск и за рубежом: Япония, Корея, Китай, Германия, Франция, Щвейцария, Бразилия, Италия, Азербайджан. Наши преподаватели подготовили победителей и призеров за 2014, 2015, 2016, 2017 годы по компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» это: Иванова Кира Владиславовна, Местникова Мария Александровна,Чиркова Юлия Вениаминовна, Калачева Надежда Андреевна, Заболоцкая Анжелика Гаврильевна. Также обслуживали МСИ «Дети Азии» с 2000-2016 года, сельские игры народов Якутии, игры «Манчаары», ысыахи «Олонхо» во всех улусах РС(Я) с выездом и участвовали во всех протокольных обслуживаниях по линии баз практики ГУП Служба общественного питания «Тыгын Дархан».

Также заключены договора со всеми передовыми предприятиями общественного питания г. Якутска. ГУП Служба общественного питания «Тыгын Дархан», Национальная ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС(Я)», ООО «Комбинат питания «Сэргэлээх», ГБУ РС(Я) «СЭТО», ООО «МуусХайа», КРЦ «Мандарин».

Отделение среднее профессиональное образование Якутской ГСХА находится в постоянном развитии. Студенты учатся в уютном здании, оснащенном современной техникой, лабораторией и оборудованием для обучения и практики. Как рассказала начальник отдела Наталия Яковлева, реальные практические навыки студенты приобретают на обслуживании крупных мероприятий и при работе в улусах.

В последние годы международные движения Ворлдскиллс, Абилимпикс и Джуниорскиллс стали настоящими трендами в региональной системе образования. Из года в год увеличивается количество учащихся школ, студентов, молодых специалистов, также лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые активно участвуют и занимают призовые места в данных чемпионатах профессионального мастерства.

На сегодняшний день Ворлдскиллс является локомотивом тех изменений и реформирования системы профессионального образования. И благодаря Ворлдскиллс мы понимаем те задачи, которые перед нами стоят. В первую очередь, это возможность качественного обеспечения кадрами нашу экономику и социальную сферу. У нас ключевая задача не просто победа в чемпионатах Ворлдскиллс или Абилимпикс, а в целом качественное обеспечение кадрами нашу экономику и социальную сферу. Мы по праву гордимся нашими образовательными учреждениями и преподавателями, которые готовят специалистов высокого, теперь можно сказать и мирового уровня.

За каждой победой и успешным выступлением участника стоит педагог, он же преподаватель, тренер или мастер обучения. Таким человеком является Яковлева Наталья Марковна, начальник отдела СПО Якутской ГСХА. Наталья Марковна и преподаватели отдела СПО ранее работали в Якутском торгово-экономическом колледже, поэтому имеют большой опыт и практику. Якутский торгово-экономический колледж потребкооперации имени Кузьмы Осиповича Гаврилова является одним их старейших учебным заведением, берет свое начало с 1930 года и с тех пор славится высоким качеством образования, своими традициями и выпускниками. Наталья Марковна Яковлева известна широкому кругу предприятий общественного питания и на ряду разного уровня награды и поощрения, в прошлом году награждена за вклад в подготовку обладателя медальона за профессионализм 44-го мирового чемпионата WorldSkills Competition Степана Кириллина, Благодарственным письмом Главы Республики Саха (Якутия).

Сегодня Технолог — это специалист с обширными знаниями. Он контролирует не только весь процесс приготовления пищи, но и на всех этапах технологического процесса разрабатывает новые фирменные блюда, оценивает качество готовой продукции. Задача технологов — творчески развивать и совершенствовать традиции общественного питания. Приготовление пищи — искусство, а технологи доводят это искусство до совершенства. Главное для каждого человека — питаться правильно, вкусно и с удовольствием.

Для того чтобы стать настоящим профессионалом в своём деле, следует полностью отдавать себя работе. Нужно обмениваться опытом с коллегами, читать статьи, следить за новинками поварской и кондитерской, выписывать специализированные издания, посещать выставки и профессиональные конкурсы – тогда результат не заставит себя ждать!

Среднее профессиональное образование Якутской ГСХА приглашает учиться на технолога общественного питания. Не откладывайте учебу на потом. Начните учиться уже в этом 2018 – 2019 учебном году.

По всем интересующимся вопросам обращаться в Центральную приемную комиссию: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д.3, каб. 2.124 и 2.123, телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976