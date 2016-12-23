Мой убийца… мумия

Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли

Крик актера Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем, сообщает The Independent. Ранее по ошибке в интернет попал технический трейлер фильма — без звуковых эффектов, в котором голоса актеров слышно отчетливее, в том числе крик Круза.

В настоящее время студия пытается устранить последствия своей ошибки и удалить ролик из соцсетей, однако интернет-пользователи успели распространить видео и мемы на его основе. В одном из них смонтированы отрывки из знаменитых фильмов, где так называемый «крик Вильгельма» заменен на вопль Круза. Крик Вильгельма — популярный звуковой эффект, использующийся в кино и на ТВ. Впервые его использовали в вестерне «Далекие барабаны» (1951). Услышать его можно более чем в 200 картинах, среди которых «Звездные войны».

Кроме того, сетевые шутники отмечают, что крик Тома Круза универсален и подходит практически к любой киносцене.