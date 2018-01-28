25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет, это была многогранно одаренная личность: поэт и исполнитель авторских песен, театральный и киноактер, обладатель самой желанной роли в театрах мира — шекспировского Гамлета.

В день рождения Владимира Высоцкого специалист библиотеки г. Томмот Анна Чернова и поклонница его творчества Ирина Гарбузас оформили стенд «Мой Гамлет» и пригласили ребят из томмотской санаторной школы-интернат на мероприятие, посвященное творчеству юбиляра.

Школьники узнали о личной и творческой жизни выдающего человека; посмотрели отрывок из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» с закадровым звучанием песни Высоцкого «Баллада о любви». Для погружения подростков во временной срез 70-х лет ХХ века А.Чернова организовала прослушивание песен великого барда на кассетном магнитофоне и проигрывателе с пластинками того времени. Ученики с удовольствием читали стихи поэта из сборника «Нерв», и, как оказалось, уже были знакомы с его творчеством. Натали Пискунова, ученица 8-го класса, поделилась сокровенным: «Мой папа — большой фанат его творчества, у нас дома много плакатов, пластинок, кассет и дисков с фильмами и песнями Владимира Высоцкого!».

Воспитатель ТСШИ, Оксана Попова, поблагодарила библиотекарей за интересное мероприятие. Из библиотеки парни и девчонки ушли не с пустыми руками, а захватив книги с тематической полки «Брось компьютерную мышку, возьми в подарок книжку». Дома их ждет интересное захватывающее чтение, а кто-то начнет читать стихи…