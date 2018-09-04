Мотоциклист сломал ногу в аварии с «Крузаком»

3 сентября около 3 часов дня в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступила информация о том, что на ул. Можайского возле дома №16 произошло столкновение авто и мототранспорта.

В ходе проверки сообщения было установлено, что 65-летний водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу «Регул Мото», двигавшемуся по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В объяснении автомобилист написал, что когда он, убедившись в отсутствии транспортных средств, выехал на главную дорогу в заднюю часть его автомобиля врезался мотоцикл, следовавший на большой скорости.

За рулем двухколесного транспортного средства находился 17-летний подросток, не имеющий права управления. В результате ДТП его с переломом ноги срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

Следующая автоавария с участием несовершеннолетнего произошла в с. ТумулМегино – Кангаласского района: около 10 часов утра 28-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», совершил касательный наезд на 10-летнего мальчика, причинив ему ссадины. В момент ДТП ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С его слов, когда он дошел до середины дороги, увидел быстро двигавшийся на него автомобиль, вследствие чего школьник побежал, чтобы успеть перейти, но не успел.

В обоих случаях освидетельствование не выявило у водителей транспортных средств состояния опьянения.

Как правило, именно в осенний период времени увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних, в связи с чем в начале нового учебного года родителям необходимо еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах. Эту работу нужно проводить постоянно, но в первых числах сентября она особенно актуальна, — ребята после лета вновь привыкают к рабочему ритму, и в период адаптации могут быть рассеянны и невнимательны.