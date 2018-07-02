Мотоциклист погиб под колесами уборочной машины в Якутске

Водитель мотоцикла Kawasaki погиб под колесами уборочной машины в Якутске. Инцидент произошел 2 июля около 04:00 часов утра на повороте на улице Губина с улицы Чиряева. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили очевидцы.

По их словам, в результате происшествия мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте. Также очевидцы сообщили, что мужчина мог ехать с превышением скорости.

Согласно открытым данным, уборочный КамАЗ принадлежит ОАО «Якутдорстрой» и предназначен для коммунальных и дорожно — уборочных работ.