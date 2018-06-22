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22 июня 2018, 18:12
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Мост несбывшихся надежд

Проект благоустройства Талого озера осуществляется в рамках проекта «Комфортная городская среда». Новый мост с обновленной прилегающей территорией должны были открыть в конце октября 2017 года.

Мост зимой 2017

Реконструкция затянулась, и в декабре прошлого года, аккурат перед Новым годом, мост через Талое озеро был открыт. Правда, только для передвижения пешеходов.

Проект моста

Проект моста

Проект моста

Не прошло и полугода, как невооружённым взглядом видны недочёты, допущенные при строительстве моста.

А именно — местами прохудился деревянный настил, наспех сколоченные перила погнулись, а кое-где они и вовсе отсутствуют.  Может быть, это проделки вандалов или же они не прошли испытание временем?

Надежда, домохозяйка:

Когда же установят пандусы? С ребенком на коляске невозможно проехать. Приходится постоянно кого-нибудь просить, чтобы поднять коляску на мост. Страшно даже представить, что будет с мостом через 5 лет. Ужасное сооружение. Я не говорю, что раньше мост был красивее, но по нему можно было проехать без лишних препятствий. А это «чудо» современного дизайна мне не понять. Весь какой-то … деревянный. В общем, совдеп.

Николай, офисный сотрудник:

Мост как мост, главную свою функцию выполняет, этого мне достаточно.

Комментарий специалиста

Иван Петров, плотник с многолетним стажем:

Неравномерная усадка привела к изменению формы перил и настила, возможно, это произошло из-за того, что монтаж моста был произведен из не высушенного дерева.  Тут проблема даже не в том что виноваты строители. Вероятно, изначально был неправильно составлен проект моста, неучтены моменты по части крепежа, может быть монтаж был произведен в краткие сроки. Опять-таки важную часть любых конструкций, будь это дом (или, как в этом случае, мост) составляют материалы, опыт строителей и конечно, же дизайн-проект с учетом всех особенностей места постройки.

 Опасный мост

Наша коллега — журналист Елена Воробьева в январе разместила пост в фейсбуке:

«Мост через Талое озеро в Якутске – теперь один из самых опасных в России? Сегодня впервые прошла по новому мосту и не поверила глазам: нижние пролеты практически открыты! Улететь в эти дыры может, кто угодно: дети, взрослые, собаки…

Хочется знать одно, кто ЭТО проектировал? И кто подписывал акт приемки? Впрочем, может быть, это мост-полуфабрикат и весной его доделают? Однако до весны еще ого-го…

Ну, а если это уже готовый «продукт», то МЧС, надо полагать, стоит открыть неподалеку спасательный пункт со шлюпкой. Так, на всякий случай».

Возможно, после этого строители решились исправить этот просчет.

Сейчас мост не представляет опасности

Памятник карасю

Бронзовый памятник карасю весом 70 кг установили в сентябре 2012 года в день 380-летия столицы республики.

Скульптура — дань уважения якутскому  карасю, благодаря которому наши земляки смогли пережить тяжелый голод в годы Великой Отечественной Войны.

Автор «рыбки» — скульптор  Сергей   Зубарев.

Поговаривают, что если погладить «чешую» и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Памятник не раз становился жертвой вандализма, его реставрировали и возвращали на прежнее место.

После установки он простоял менее суток. Хулиганы вырвали фигуру с постамента и бросили рядом

Изначально скульптуру хотели перенести в другое место, но потом было принято решение реставрировать и оставить на обновленном мосту.

Замки любви

Популярная во всем мире традиция закрывать и вешать замок на мост в день свадьбы пришла и в Якутию. В течение многих лет молодожены вешали символ своей любви и верности на ограждении моста.

После открытия выяснилось, что исчезли все «замки любви». Оказалось, что они в «Главстрое». Об этом сообщало News.Ykt.Ru:

 «Там негде было их вешать. Замки все у нас. Желающие могут забрать их, обратившись к нам».

Спустя время молодожёны уже не рискуют вешать символ своей вечной любви на мост ибо боятся, что их замки может постигнуть та же участь.

Будем надеяться, что в скором времени работы по реконструкции центрального моста города Якутска завершатся, вывезут весь строительный мусор, памятник карасю вернётся на свое законное место и он вновь станет излюбленным местом отдыха для всех жителей и гостей столицы.

SakhaLife следит за развитием событий

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из интернета, социальных сетей и автора.
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