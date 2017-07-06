Мост через реку Куйдусун восстановят на следующей неделе

Работы по отсыпке подходов к мостовому переходу через реку Куйдусун в Оймяконском районе будут завершены на следующей неделе, проинформировал ЯСИА заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров.

В середине июня из-за повышения уровня воды в реке Куйдусун произошел размыв подходов к мосту.

В настоящее время в рамках договора с ГКУ «Управление автомобильных дорог» к работам привлечена подрядная организация ООО «Бриз».

«С сегодняшнего дня начнутся работы по отсыпке подходов к мосту. Ориентировочно, проезд для автотранспортных средств будет обеспечен до 12 июля», — сообщил Сергей Владимиров.

По его словам, укладку скального грунта осложняет высокий уровень воды в реке.