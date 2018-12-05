Мост через Лену, «Умный город» и другое — о чем говорил Айсен Николаев с японцами

Продолжается визит Главы Якутии Айсена Николаева в Японию.

4 декабря Ил Дархан провел переговоры с руководством корпорации «Мицуи», корпорации «Марубени», встретился с заместителем министра иностранных дел Японии госпожой Абэ Тосико, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Японии Михаилом Галузиным.

На встрече с вице-президентом «Мицуи» г-ном Сатоси Танака были обсуждены вопросы реализации инфраструктурных проектов Якутии, в том числе строительства моста через реку Лена, а также IT-проект «Умный город» и дальнейшая установка ветряных установок в арктических районах республики.

На переговорах с исполнительным директором корпорации «Марубени» г-ном Эйдзи Окада речь шла о возможности оснащения медицинским оборудованием строящихся крупных объектов здравоохранения Якутии – республиканского кардиологического центра и онкологического центра, а также реализации проектов в области производства моторного топлива на территории Якутии.

На встречах Айсена Николаева с заместителем министра иностранных дел Японии госпожой Абэ Тосико и Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Японии Михаилом Галузиным было обсуждено планируемое подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Якутией и префектурой Хоккайдо, а также ряд совместных проектов республики с японскими инвесторами. Важным направлением взаимодействия является реализация гуманитарных проектов в области образования и науки, культуры и спорта.

Сегодня, 5 декабря, в Парламенте Японии состоится Третий совместный инвестиционный семинар Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и Японии, запланирован ряд встреч с японскими деловыми кругами по вопросам реализации проектов в области сельского хозяйства, строительства и высоких технологий.