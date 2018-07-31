Мост через Лену может сформировать новый транспортный коридор «Иркутск — Колыма»

Мост через реку Лену в Якутии может стать началом нового амбициозного проекта, связанного с формированием транспортного коридора «Иркутск — Колыма». Об этом в ходе программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщил исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов.

«Мост может стать началом следующего амбициозного проекта, связанного с формированием транспортного коридора «Иркутск — Колыма», так как федеральная трасса «Вилюй» может быть продолжена и доведена до Иркутска. Этот проект мы будем предлагать на среднесрочную перспективу, и для него мост является основой. Проект может дать реальный системный эффект, потому что он свяжет Иркутск, нефтегазоносные районы Иркутской области и Республики Саха (Якутия), Якутск и порт Магадана. Это, по сути, новый транспортный коридор, который будет расположен по северной широте. Сейчас у нас есть определенное понимание по техническим решениям, мы готовим конкурс на разработку техзадания проектных решений. Сейчас главное для нас — определиться с финансированием и выстроить четкую схему», — сказал он.

По словам Солодова, у правительства есть точное понимание, что это будет автомобильный мост, который должен обеспечить круглогодичную связность.

«Мост — это прорывной проект, который должен связать три автотрассы «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Именно поэтому мы будем настаивать, чтобы в первую очередь строили автомобильный мост, так как федеральные трассы имеют автомобильный характер и автомобильный мост по нашим расчетам даст максимальный эффект. Это максимально быстрый и реалистичный проект. На нем мы будем настаивать в переговорах и на совещаниях с федеральными органами власти», — добавил и.о. главы кабинета министров региона.

Владимир Солодов также подчеркнул, что мост является ключевым и знаковым проектом, над которым сейчас работает правительство республики.

Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев заявил, что мост через реку Лена нужен не только Якутии, но и всей стране. «Строительство моста через реку Лена имеет важнейшее значение для страны как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Крымский мост построен. Считаю, что теперь время строить Ленский мост», — цитирует Айсена Николаева телеканал «Якутия 24».