Мост через Лену будет бесплатным

Реализация проекта моста через Лену не предполагает платный проезд.

Заявление руководства республики прозвучало по итогам Международной научно-практической конференции «Переход через Лену: Пути решения» в Якутске.

«Мы не предполагаем, что проезд через мостовой переход будет платным», — сообщил представителям СМИ первый вице-премьер правительства Алексей Стручков.

Он уточнил, что сегодня наиболее приемлем вариант концессии на основе механизма государственно-частного партнерства. Предполагается, что инвестор привлечет заемные кредитные средства, за счет которых он построит мостовой переход. В дальнейшем возврат средств инвестору будет осуществлен в рамках федеральной программы.

«Такой подход подразумевается федеральным законом о концессионных соглашениях. Именно на него мы рассчитываем и не предполагаем, что проезд через мостовой переход будет платным. Мы понимаем, что строительство и реализация проекта носит в большей степени социальный характер», — сказал Алексей Стручков.

Напомним, на Международной конференции с участием технических специалистов и экспертов выбор пал на совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. Кредитные организации и инвесторы готовы сотрудничать на таких условиях, но прежде требуется подготовить финансовую модель и технико-экономическое обоснование. Задача возложена на министерство транспорта дорожного хозяйства республики, при этом финансирование разработки ТЭО готова взять на себя компания «Железные дороги Якутии».