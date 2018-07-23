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Республика
23 июля 2018, 15:00
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Мост через Лену будет бесплатным

Реализация проекта моста через Лену не предполагает платный проезд.

Заявление руководства республики прозвучало по итогам Международной научно-практической конференции «Переход через Лену: Пути решения» в Якутске.

«Мы не предполагаем, что проезд через мостовой переход будет платным», — сообщил представителям СМИ первый вице-премьер правительства Алексей Стручков.

Он уточнил, что сегодня наиболее приемлем вариант концессии на основе механизма государственно-частного партнерства. Предполагается, что инвестор привлечет заемные кредитные средства, за счет которых он построит мостовой переход. В дальнейшем возврат средств инвестору будет осуществлен в рамках федеральной программы.

«Такой подход подразумевается федеральным законом о концессионных соглашениях. Именно на него мы рассчитываем и не предполагаем, что проезд через мостовой переход будет платным. Мы понимаем, что строительство и реализация проекта носит в большей степени социальный характер», — сказал Алексей Стручков.

Напомним, на Международной конференции с участием технических специалистов и экспертов выбор пал на совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. Кредитные организации и инвесторы готовы сотрудничать на таких условиях, но прежде требуется подготовить финансовую модель и технико-экономическое обоснование. Задача возложена на министерство транспорта дорожного хозяйства республики, при этом финансирование разработки ТЭО готова взять на себя компания «Железные дороги Якутии».

«На основе государственно-частного партнерства мы работали три года и с большой радостью участвовали в этой важной международной конференции. Самое главное для нас — мы услышали мнение в каком виде нужно строить мостовой переход. На основании меморандума с Росавтодором мы подготовили проект автомобильного моста. Мы ждем конкретное решение правительства республики и федерального центра и готовы работать по любым вариантам и снижению стоимости реализации проекта», — отметил в комментарии ЯСИА руководитель по делам в странах СНГ POWERCHINA International Group Limited Чень Шицзюнь.

Источник: ЯСИА. Фото Мария Васильева, http://ysia.ru/most-cherez-lenu-budet-besplatnym/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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