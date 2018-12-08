Москвичи жалуются на дороговизну якутской рыбы

Якутская ярмарка от… московских предпринимателей

В Москве продолжаются Дни Дальнего Востока, на котором представлена и Республика Саха (Якутия). Корреспондент SakhaLife прошелся по якутским рядам, чтобы собственными глазами увидеть, насколько велик интерес к местным товарам.

Напомним, фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» проходит в столице во второй раз. В прошлом году дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек. Сколько в этом году будет посетителей, затрудняются сказать даже сами организаторы выставки.

Ярмарка расположилась в самом центре Москвы – на Тверской площади, напротив мэрии города Москвы, мимо которой в сутки проходят около 1,2 млн. человек, в том числе многочисленные иностранные делегации.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА, ярмарка дает производителям с Дальнего Востока возможность найти своего покупателя в столице, а некоторым из них наладить контакты для поставки своей продукции в московские сети.

Если верить пресс-релизу ведомства, представители субъектов Дальневосточного федерального округа в этом году привезли более 18 тонн мясной и рыбной продукции, около 4 тонн меда, около тонны различных видов чая из целебных дальневосточных трав.

Что касается якутского павильона, то, на мой взгляд, наша республика в Москве, если сравнивать с другими регионами, представлена более-менее сносно, хотя могло бы быть и лучше. Возникает вопрос: «А где же жеребятина, оленина, дикие ягоды, грибы? Где тот же «Сахабулт», к чьей продукции в столице всегда был огромный интерес?» Но как говорится: что имеем, то и имеем! Налицо – экономия. Понятное дело, копейка рубль бережет. На имиджевом мероприятии, направленном на привлечение внимания к якутскому региону, можно было бы постараться, пригласив серьезных игроков, которые могли бы составить конкуренцию на российском рынке. Впрочем, обо всём по порядку…

Праздник продолжается. Москвичи и гости столицы с удовольствием пробуют якутскую строганину, варенье и напитки из северных ягод и даже настоящий якутский кумыс, правда, почему-то произведенный в Тверской области. Кроме того, на ярмарке представлена широкая линейка сувенирной продукции, включая косторезные и серебряные изделия.

Прохожу по рядам. В глаза бросается витрина с якутскими украшениями из бисера. Их владелица – Полина Никитична ФЕДОРОВА. Чего только тут нет! И значки, и бусы, и брошки – и всё на якутскую тематику.

– Всё это я шью с собственными руками, – рассказала Полина Никитична. – В каждой бусинке заложена вся моя любовь к родной Якутии, отцовскому аласу, каждой травинке, птичке и букашке…

Можно сказать, что наша землячка стала «звездой» ярмарки и всеобщей любимицей – каждый пытался сфотографироваться с бабушкой.

Несмотря на свой солидный возраст, недавно Полине Никитичне исполнилось 75 лет, она ведет свою страничку в Инстаграме, где рассказывает о значении того или иного узора и орнамента.

Большой интерес у москвичей вызывает и стенд известного костореза Гаврила НИКИФОРОВА, который привез красивые изделия из бивня мамонта. «Да ладно, это прямо бивень мамонта?!», – восхищаются посетители ярмарки. По словам мастера, он не ожидал такого ажиотажа среди покупателей, особенно среди иностранцев.

На мой вопрос, доволен ли он продажами, предприниматель улыбается: «Это коммерческая тайна, но поверьте, я не обижен».

Что, конечно, меня, как земляка, не может не радовать.

Несколько похвальных слов хочется сказать и про ребят из кондитерской фирмы «Бегу-пеку», которые совместно с «Саха-чай», угощают каждого посетителя горячим чаем и вкусными сладкими пирогами.

Гости не скрывают своего удивления: «Мы думали иван-чай — сорная трава, а он оказывается не только вкусный, но и полезный».

На Дальневосточной ярмарке есть много интересного и для юных москвичей. Специально для детской аудитории здесь постоянно проводится игра «Раскопки мамонта», действует фотозона с якутским Дедом Морозом – Чысхааном, проводятся мастер-классы по войлоковалянию и изготовлению магнитиков. Именно на ярмарке впервые презентована книга «Сказочная Якутия» – проект московского издательства PressPass, получивший поддержку на российской краудфандинговой платформе.

«Сказочная Якутия» – это сборник из 13 якутских сказок, большинство из которых опубликованы впервые. Некоторые сказки и вовсе ранее существовали только в аудиоформатах в старинных записях, сохраненных в архивах Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. Правда, немного смущает цена книги. Хочешь прикоснуться к якутской этнографии, вынь да положь 1000 рублей!

Неплохо представлен и павильон с якутской рыбой. Ассортимент поражает многообразием. Вот тебе и свежий омуль, чир, нельма, ряпушка, есть и соления, копчения, икра и даже суповые наборы для ухи. Для якутян, живущих в Москве, знающих ценность этих рыб, цены кажутся приемлемыми. А вот рядовых москвичей цены на якутскую рыбу немного удивили, а может даже и возмутили.

– Прошлась с детьми по всем павильонам, представленным на ярмарке, – говорит 36-летняя москвичка Любовь ХОДЧЕНКОВА. – Какая же у нас великая и удивительная страна! Прямо берет гордость! Только вот цены немного кусаются. Почему у чукотских и камчатских рыбопроизводителей нормальные цены, а у вас сильно дорогие? Как килограмм рыбы, пусть даже тайменя, может стоить 2,5 тысячи рублей? Рыба весит 4 килограмма, то есть за нее, получается, я должна отдать 10 тысяч рублей? Я понимаю, в мире много дорогих деликатесов. Не проще ли, как это принято в Европе, продавать дорогие деликатесы по граммам? Вроде и не дорого заплатил, а вроде бы и полакомился. Уходим расстроенные…

Примерно такую мысль высказывает каждый четвертый москвич или гость столицы: якутская рыба очень дорогая! На кого рассчитаны эти цены? На миллионеров? Значит, ярмарку нужно было организовывать на Рублёвке, где живут богатейшие люди страны.

Справедливости ради скажу: таймень действительно относится к дорогим сортам рыбы. Как и прочие лососёвые рыбы, некостляв, мясо у него нежное, жирное, бледно-розового цвета, а про его полезные свойства я даже говорить не буду – он кладезь всех нужных витаминов и минералов. Однако, если постараться, его можно найти в Москве и за 1000 рублей.

Напомним, в прошлом году Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, посетивший якутские ряды в Москве, пожаловался на дороговизну местной рыбы. Кроме того, тонна нереализованной жеребятины за 2000 рублей обратно вернулась в Якутск – москвичи из-за дороговизны продукции так и не оценили гордость якутской кухни.

Российский политик в какой-то степени был прав в своем возмущении – еда, да и сама жизнь должны быть доступными рядовому россиянину. О каком развитии Дальнего Востока может идти речь, в том числе и сфере туризма, если до сих пор элементарно не урегулированы цены на авиабилеты? Например, в самый активный летний туристический сезон билеты Москва-Якутск-Москва достигали 100 тысяч рублей? Примерно такие же цены до Владивостока, Камчатки и Сахалина. А между тем в развитие Дальнего Востока вложено 39,8 млрд. рублей!

Давайте с глобальных и в чем-то риторических вопросов, спустимся на землю и зададимся будничным вопросом: действительно, откуда берутся такие цены на рыбу – ведь мероприятие имидживое, направленное на привлечение внимания к якутскому региону?

С этим и другими вопросами, касающимися дальневосточной ярмарки, я хотел было обратиться к новому постпреду Якутии Андрею ФЕДОТОВУ, но его телефон в очередной раз оказался вне зоны доступа. Как мне потом объяснили в Постпредстве, существует негласное правило: не беспокоить Сандаминовича по пустяковым вопросам, после чего особо подчеркнули «постпред очень занятой человек, он решает важные государственные дела!»

– В ценовую политику предпринимателей мы не вмешиваемся, – в полураздраженной форме ответила мне руководитель пресс-службы Постпредства Вера СВЕШНИКОВА. – В данном случае Постпредство выступило лишь посредником между предпринимателями и Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я). Если есть какие-то вопросы по ценам, рекомендую обратиться непосредственно к ним – в Минпред Якутии, которые, возможно, и устанавливают эти цены…

И вдруг маленькое чудо! Через пять минут гос-жа Свешникова перезвонила и предложила пообщаться на эту тему с самим министром Минпреда

с Ириной ВЫСОКИХ, пообещав передать ей мой телефон. Но я рано радовался, чуда все же не случилось. Загадочная дама, ответственная за дальневосточную ярмарку, так и не объявилась…

Зато вечером удалось «поймать» и поговорить с Алексеем АЛЕКСЕЕВЫМ, директором фирмы «Якутрыба», которая и поставляет в Москву ту самую «дорогую рыбу».

– Цена на рыбу закладывается стоимость перевозки из Якутии, хранение, обработка и еще ряда причин, – объяснил мне предприниматель. – Ну, а если быть до конца честными, цены, в отличие от Якутска, у нас считаются самыми приемлемыми. Так что нужно хватать и просто насладиться вкусом Якутии!

Почти все предприниматели, торгующие на якутской ярмарке, оказались… москвичами. Включая Алексея Алексеева, директора «Якутрыбы». Во всяком случае, они отвечали, что живут в Москве. Приятное исключение составил разве что косторез Гаврил Никифоров, честно приехавший на ярмарку из Якутска.

Отметим так же подчеркнутую скромность проекта. Естественно, бюджет участия Якутии на дальневосточной ярмарке остается тайной за семью печатями.

Впереди центральное событие Дней Дальнего Востока в Москве – выставка в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. Основной акцент участия в ней республики планирует представить в демо-зоне «Туризм и отдых». Будут проведены яркие презентации туристских продуктов Якутии: событийные туры «Зима начинается с Якутии», «Путешествие на Полюс холода», фестиваль «Вкус Якутии».

Интересно, что там скажут наши чиновники? Уверен, и там нас ждут сюрпризы!