Москва: Якутянка отличилась на Всероссийском конкурсе учебного рисунка и живописи

В эти дни делегация студентов Якутского художественного коллежа участвует во Всероссийском конкурсе учебного рисунка и живописи среди студентов среднего профессионального образования на базе МГАХИ им. Сурикова.



На конкурс были приглашены студенты, показывающие высокий уровень подготовки по предметам «Рисунок», «Живопись» и «Композиция». В конкурсе приняли участие пять студенток ЯХУ.





17 апреля подведены итоги конкурса. Всем участникам вручены дипломы об участии.







Из якутян отличилась Сардана МЕКУМЯНОВА, студентка 3 курса ЯХУ, класс преподавателя Марии Николаевны ИННОКЕНТЬЕВОЙ. Сардана Мекумянова стала лауреатом II степени, о чем ей вручен специальный Диплом конкурса.