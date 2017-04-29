Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами

28 апреля в презентации печатных изданий, увидевших свет по случаю 125-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств АССР и РСФСР, основоположника якутского профессионального музыкального искусства Марка Жиркова, был представлен спецвыпуск прославленного издания «Московский журнал», посвященный композитору.

От имени редакционной коллегии журнала участников и гостей презентации приветствовал редактор Жижкевич Кирилл. «Я, как непосредственный редактор этого спецвыпуска, получил колоссальное удовольствие от этой работы, — делится Кирилл Жижкевич, — и что интересно, в процессе работы редколлегию не покидала мысль, что личность Марка Жиркова в какой-то степени сопоставима с Мусоргским, с Римским-Корсаковым. Эти выдающиеся композиторы в своем творчестве обращались к народным истокам культуры, как это очень своеобразно, органично делал и Жирков. Они вплетали в свои симфонические полотна народные мотивы, и подобно этому явлению, творения якутского композитора сочетали в себе академическую основу с народными оттенками звучания».

Вместе с тем, над материалом работать было нелегко: «Краеведы, любители и ценители творчества Жиркова, земляки отправляли тексты о жизни и творчестве композитора в огромных объемах, нам приходилось выбирать главное. И в этих материалах ощущалось, как трепетно относятся к Марку Жиркову якутяне, как они им гордятся и любят. Я сам лично ездил в библиотеки, держал в руках либретто, изучал ваш эпос олонхо, чтобы лучше понять творчество Жиркова, раскрыть его бескрайний талант перед читателями «Московского журнала», — делится Кирилл Жижкевич.

«Главная ценность таких гениев, как Марк Жирков, состоит в том, что своими деяниями они прокладывают дорогу будущим поколениям, за ними следуют целые плеяды, они зарождают новые направления, тенденции в искусстве. И после своего ухода, гении еще очень долге время остаются жить, благодаря своим трудам. И яркий тому пример — Марк Жирков», — резюмирует Кирилл Жижкевич.

Справка. «Московский журнал» основан в 1791 году Николаем Карамзиным. В наше время издание возобновило свою деятельность в 1991 году. «Московский журнал» знают и читают не только в Москве и в России, но и ближнем и дальнем зарубежье. Экономика, техника, наука и искусство, образование, медицина, развитие военного дела, армии, авиации и флота, космических исследований, религиозно-философской мысли, православия – все эти темы нашли свое отражение на страницах издания со всей возможной полнотой.