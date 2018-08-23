Московский врач-онколог Алексей Шевчук проведет в Якутске операцию — мастер-класс

В стенах Якутского республиканского онкологического диспансера пройдет операция, которая будет транслироваться не только в республике, но и по всей России.

В соответствии с планами организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», в целях повышения квалификации медицинских работников по профилю «онкология», «гинекология», в Якутском республиканском онкологическом диспансере 24 августа 2018 г. с 09.00 ч. пройдет в онлайн режиме мастер-класс Шевчука Алексея Сергеевича, к.м.н., заведующего отделением онкогинекологии Московской городской онкологической больницы № 62.

Понимая важность задач по совершенствованию профессиональных компетенций медицинских работников, онкологическая служба республики стала регулярно организовывать мероприятия данного формата. Мастер-класс будет транслироваться не только для врачей Центральных районных больниц, республиканских и городских медучреждений, но и по всей России.