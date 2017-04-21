Московский пасхальный фестиваль в Якутске!

25 апреля, в рамках камерной программы XVI Московского Пасхального Фестиваля, в Якутске, в сопровождении ГСО «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой, выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, художественный руководитель — народная артистка России Лариса Гергиева.

Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI Фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.

КАМЕРНАЯ ПРОГРАММА. Откроется 16 апреля на родине Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине. Затем продолжится в Гатчине, Калининграде, Москве, Тольятти, Плёсе, Ярославле, Якутске, Мурманске, Алдане, Нерюнгри, Суздале, Смоленске, Нижнем Новгороде, а также впервые пройдет в Крыму – в Симферополе, Ялте и Севастополе. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и художественный руководитель Академии Лариса Гергиева представят программу из русских романсов и мировых оперных шедевров, а также серию открытых репетиций и мастер-классов. В камерной программе также примут участие Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под руководством молодого дирижера Тимура Зангиева, Симфонический оркестр «Symphonica ARTica» и Государственный концертный оркестр Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко под руководством Натальи Базалевой и Камерный ансамбль «Софийские солисты» под руководством Пламена Джурова.

Официальный сайт Московского Пасхального фестиваля:

www.easterfestival.ru

Ждем вас 25 апреля в 18:30 в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского (ул. Орджоникидзе 1)

Стоимость билетов: 900-1000-1200 рублей

Скидка 20% для студентов и пенсионеров. Скидка при коллективных заявках.

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)

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