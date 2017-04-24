Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!

Аве Мега Дискотека, которую позиционировали как самое убойное мероприятие этой весны, с треском провалилась. Организаторы понесли убытки на 2 миллиона рублей, сообщает SakhaTime.

Аве Мега Дискотека состоялась в Якутске в субботу, в огромном спорткомплексе «Триумф». Но якутяне не пошли на гастроли московских исполнителей — группы «Челси», Мити ФОМИНА, Ирины НЕЛЬСОН и ШУРЫ, прибывших в Якутск в компании с нашим знаменитым земляком Эдиком ЯКУТОМ. А билеты стоили от 1500 до 3000 рублей. «Кто эти люди?», — недоумевали якутяне в соцсетях. Даже розыгрыш частного дома и других призов по входным билетам не завлек.

Зал был почти пустой. Основная масса зрителей, заполнивших ВИП-зону, пришла по пригласительным билетам.

На этом неприятности организаторов не закончились. Митя ФОМИН устроил скандал, так как ему не понравилась гостиница «Лена», и он потребовал пересилить его в люкс «Полярной звезды». Переселившись, Фомин от души отдохнул с коллегами, что наутро опоздал на свой рейс. Теперь ему придется покупать новый авиабилет, приводит пикантные подробности SakhaTime.