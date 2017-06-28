Московская и татарская компании поборются за реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск»

Заявки на участие в конкурсе на III очередь реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска подали две компании.

АО «Ирмаст-холдинг» (Москва) и ЗАО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (Набережные Челны) подали заявки на получение генподряда по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) аэропорта Якутск (третья очередь строительства), говорится в материалах заказчика на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение строительно-монтажных работ установлена в размере 2 млрд 290 млн 64 тыс. 130,97 рубля (в том числе 18% НДС), обеспечение заявки — 114 млн 503 тыс. 206,55 рубля.

«Трест Камдорстрой» предложил свои услуги за 2 млрд 232 млн 812 тыс. 527,7 рублей, когда как второй претендент — «Ирмаст-холдинг» — готов выполнить работы за 2 млрд 196 млн 171 тыс. 501,6 рублей.